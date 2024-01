Trotz Insolvenz der Signa-Projektgesellschaft „Neo“ in der Schönhauser Allee wird fertig gebaut

Das fast fertige Geschäftshaus „Neo“ in der Schönhauser Allee 9 in Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) soll trotz der Signa-Pleite fertiggestellt werden. Die Projektgesellschaft Schönhauser Allee 9 Immobilien GmbH & Co. KG, eine Signa-Tochter, hatte zwar im Dezember ein Insolvenzverfahren beantragt. Dennoch könnte es frisches Kapital geben.