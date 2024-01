„Überall nur schlechte Stimmung“ Die trüben Aussichten der Berliner Wirtschaft – und zwei Lichtblicke

Das graue Schneematschwetter am Dienstagmorgen fügt sich perfekt ein in die Rede des Hauptgeschäftsführers der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Oder ist es umgekehrt? Je länger Alexander Schirp ausführt, was die Wirtschaft im Jahr 2024 zu erwarten hat, desto länger werden die Gesichter der Anwesenden. Es scheint, vor dem Konferenzraum in Charlottenburg ziehen sogar noch ein paar graue Wolken mehr auf.