Unternehmer über die Krise der Schulbildung „Was Berlin abliefert, ist wirklich ein Desaster“

Herr Voigt, bevor wir zu den schweren Themen kommen: Was macht Ihr Geschäft?

Im Hochbau ist Krise angesagt. Damit haben wir aber wenig zu tun. Im Tiefbau, bei Infrastrukturen mit Blick auf die Energiewende, bei Ver- und Entsorgungsleitungen oder Straßen und Brücken gibt es enormem Aufhol- und Investitionsbedarf. Darauf liegt unser Fokus: Daher war 2023 ein hervorragendes Geschäftsjahr und wir erwarten für 2024 ein mindestens ähnlich gutes.

Wie stehen Sie da als Arbeitgeber?

Unsere Firma Treysta Ingenieure Holding ist derzeit nicht mehr in der Lage, schnell genug Personal zu finden, um organisch zu wachsen. Wir haben derzeit 50 offene Stellen. Heute beschäftigen wir rund 400 Mitarbeiter. Ende des Jahres könnten es 600 sein.

Ihr Unternehmen plant und baut unter anderem Stromtrassen, darunter war auch der Tunnel für die Höchstspannungsleitung, die 380-kV-Diagonale, im Westen Berlins. Woran arbeitet Ihr Team derzeit?

Wir sind beteiligt am Umbau für den Regierungsflughafen in Schönefeld. Und wir sind mit einem sehr großen Team bei der Stromtrasse Südostlink zwischen Sachsen-Anhalt nach Landshut in Bayern involviert. In Berlin werden demnächst drei Tunnel geplant, von denen der kleinste über eine Milliarde Euro Investitionsvolumen haben wird, und das allein im Strombereich. Genehmigungsverfahren laufen, gebaut wird allerdings erst ab 2030.

Infrastrukturprojekte laufen also, anders als der Wohnungsbau. Warum ist das so?

Weil die in der Regel öffentliche Auftraggeber haben. Private Auftraggeber haben viele Investitionsvorhaben zurückgestellt. Der Hochbau ist auch viel stärker von Zins und Inflation und Baupreisentwicklung betroffen als der Tiefbau. In Berlin kommt hinzu, dass die Investorenseite die Stadt nicht als vermieterfreundlich wahrnimmt. Es schwebt noch immer das Damoklesschwert der Enteignung über Berlin. Das schreckt natürlich ab, hier zu investieren. Insgesamt bin ich sicher, dass wir die Wohnungsbauziele, die sich der Senat gesetzt hat, leider massiv verfehlen werden.

Zur Person Markus Voigt. © Michael Setzpfandt/VBKI Markus Voigt, 58, ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Treysta Firmengruppe, die mehrere Ingenieurbüros an 17 Standorten vereint, darunter auch seine Firma Voigt Ingenieure mit Sitz am Kurfürstendamm. Seit 2011 ist Voigt ehrenamtlicher Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). In dieser Rolle gilt er als eine der einflussreichsten Stimmen der lokalen Wirtschaft in Berlin und Brandenburg. Der VBKI, gegründet 1879, zählt rund 2300 Mitglieder, das sind in der Regel Inhaber oder Mitglieder der Geschäftsführungen. In Ausschüssen und Arbeitskreisen erarbeiten sie Konzepte und Positionen. Der VBKI kanalisiert das bürgerschaftliche und soziale Engagement seiner Mitglieder und richtet traditionell im Winter den „Ball der Wirtschaft“ aus – und ein großes Sommerfest. Markus Voigt wurde 2010 für sein Engagement mit Bundesverdienstkreuz am Bande und 2023 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Voigt ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Sie hatten vor fast einem Jahr als Parteiloser für die CDU die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen begleitet und konkrete Vorschläge gemacht, darunter zur Beschleunigung von Bebauungsplanverfahren. Wie viel davon sehen Sie heute umgesetzt?

Noch nicht genug. 2024 muss ein Jahr der Umsetzung werden, denn 2025 werden die ersten schon wieder an die Wahl 2026 denken. Jetzt soll allerdings ein Schneller-Bauen-Gesetz auf den Weg kommen. Auch ist die Abstimmung im Senat zwischen den Ressorts Bauen und Verkehr besser geworden. Das wichtigste Thema in diesem Jahr ist aber die Verwaltungsreform. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr gesamtstädtische Führung brauchen, auch wenn die Bezirke natürlich Kompetenzen behalten müssen.

Bausenator Christian Gaebler sagte dieser Tage bei uns im Interview, er wolle die „vollständige Zuständigkeit für alle Projekte und Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung“ den Bezirken abnehmen. Ist das der Weg?

Ja, denn jeder Investor in Berlin wird Ihnen die Willkürlichkeit in einigen Bezirken bestätigen. Einige Bezirksbauämter machen das Bauen mit immer neuen Forderungen und schleppenden Bebauungsplan und Genehmigungsverfahren so schwer.

Aber wo sehen Sie konkrete Vorbereitungen für eine Verwaltungsreform, die solche Kompetenzstreitigkeiten auflösen könnte?

Es gab schon erste Gespräche des Regierenden Bürgermeisters. Es scheint Konsens darüber zu geben, dass man die Aufgaben von Senat und Bezirken klarer definieren und teilen muss. Es gibt demnächst einen ersten runden Tisch, wo Teile der Zivilgesellschaft einbezogen werden. Generell bin ich angetan davon, wie sehr dieser neue Senat, egal ob CDU oder SPD, nicht nur die Ideologie beiseitelässt, und pragmatisch agiert, sondern auch, wie stark er die Zivilgesellschaft einbindet.

Für wie handlungsfähig halten Sie den Senat angesichts des Verfassungsgerichtsurteils zum Bundeshaushalt, das man ja auch auf Landeshaushalte beziehen muss?

Finanzsenator Stefan Evers hat nicht den angenehmsten Job. Er wird der Verkünder der schlechten Nachrichten sein müssen. Wo genau gespart wird, weiß ich nicht. Aber das Urteil wird die Handlungsmöglichkeiten einschränken.

In welchem Ressort sollte man auf keinen Fall die Axt ansetzen?

Bei der Bildung. Was Berlin abliefert, ist wirklich ein Desaster. Es ist auch für Unternehmen bei der Fachkräftesuche ein Problem: Weil Fachkräfte ihre Kinder vor dem Berliner Bildungssystem schützen wollen, meiden sie die Stadt. Wir haben aber Glück mit einer sehr kompetenten Bildungssenatorin, der ersten seit 20 Jahren. Und ich persönlich hoffe, dass sie es auch bleibt. Aber auch sie wird Zeit für die Umsetzung brauchen, weil alles so verkrustet ist.

Ich würde eher sagen, dass es gewissen Mut braucht, zu dieser Beziehung öffentlich zu stehen. Markus Voigt über Kai Wegner und Katharina Günther-Wünsch

Ja, ganz Berlin liebt Frau Günther-Wünsch! Der Regierende ganz besonders. Aber Sie haben 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer: Wäre so eine Liebesbeziehung denkbar innerhalb einer Geschäftsführung oder eines Vorstandes?

Ich würde es jedenfalls nicht kategorisch ausschließen. Und mich hat so manche Aussage aus der Wirtschaft überrascht. Es klingt manchmal so, als würde jedes Unternehmen solche Beziehungen transparent machen und bei Interessenkonflikten jedes Paar konsequent trennen. Ich würde eher sagen, dass es gewissen Mut braucht, zu dieser Beziehung öffentlich zu stehen. Die Beteiligten scheinen einen Weg gefunden zu haben, wie man es handhaben kann.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) – hier als Rednerin bei einer Tagesspiegel-Veranstaltung im Januar. © Alena Schmick/Alena Schmick

Kai Wegner und sein Kollege Dietmar Woidke in Brandenburg stehen unter Druck der Umfragewerte für die AfD. Wie sollten sie damit umgehen?

Mit guter Politik. Denn es ist offensichtlich so, dass viele Menschen ein Stück weit Vertrauen in Politik und Regierungen verloren haben. Speziell die Bundesregierung gibt objektiv kein konsistentes oder starkes Bild ab. Der einzige Weg ist, eine überzeugende Politik zu machen und Menschen wieder für die etablierten Parteien zurückzugewinnen. Bei Wahlen dort ein Kreuz zu machen, wäre der beste Ausdruck eines Protestes gegen Rechtspopulismus.

Machen Unternehmer genug gegen Extremisten?

Jeder von uns, auch Lenker von großen Unternehmen, ist aufgefordert, sich klar zu positionieren, sich abzugrenzen von der AfD, die mit diesem Treffen auch eindeutig eine rote Linie überschritten hat.

Am 21. Januar versammelten sich mehr als 100.000 Menschen zwischen Reichstagsgebäude und Kanzleramt zur größten Demonstration gegen rechts seit Jahren in Berlin. © IMAGO/Christian Ender/IMAGO/Christian Ender

Sind Enthüllungen über rechte Geheimtreffen und Demos überhaupt geeignet, Wählern Augen zu öffnen? In den USA scheinen Skandale Trump eher noch Zulauf zu bringen.

Den harten Kern werden Sie nie erreichen. Es gibt viele Menschen, die einfach unzufrieden sind und sich nicht mitgenommen und abgeholt fühlen. Hoffentlich kann man mit dieser massiven Anzahl an engagierten Menschen viele Protestwähler überzeugen. Und mit einer integrativen und guten Politik.

Was käme auf unsere regionalen Unternehmen zu, sollten AfD, Bündnis Sahra Wagenknecht in Regierungsverantwortung kommen?

Wirtschaftlich droht ein massiver Schaden für die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe jüdische Mitarbeiter, die mir beschreiben, dass sie sich in Teilen nicht mehr sicher fühlen in Berlin. Das sind Verhältnisse, die kann man nicht tolerieren. Ich glaube, dass die Demonstrationen nicht nur national Wirkung zeigen, sondern auch international ein starkes Statement sind. Dort schaut man wegen unserer Geschichte anders auf Deutschland, als man auf andere europäische Länder schaut, in denen populistische und extreme Parteien vergleichbaren Zulauf haben.

Der VBKI engagiert sich seit Jahren für Geflüchtete. Wo sehen Sie Erfolge dieses Engagements, wo auch noch Hürden auf dem Weg zur Integration?

Die allergrößte Hürde ist und bleibt die Sprache. Es gelingt nicht, den Leuten schnell genug zu helfen, das C1- oder C2-Sprachlevel zu erreichen. Ab da sind Mitarbeiter eigentlich erst in deutschsprachigen Firmen einsetzbar. Die andere Hürde ist die Bürokratie. Es ist uns mit unserem Projekt „Einstieg zum Aufstieg“ trotzdem gelungen, eine Vielzahl von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln, vorwiegend natürlich Menschen aus der Ukraine. Das sind schon messbare und bedeutsame Erfolge.

Ball der Wirtschaft Der VBKI lädt für Sonnabend, den 24. Februar, zur 72. Auflage seines „Balls der Wirtschaft“ in das Hotel Intercontinental in Tiergarten: Mit 6000 Quadratmetern Ballfläche, 100 Köchen, insgesamt 71 Meter Bar-Länge, acht Bands, fünf Bühnen zählt der Ball zu den Höhepunkten des gesellschaftlichen Lebens in der Hauptstadt. Tickets verkauft der Verein unter www.vbki.de/ball2024.

Am 24. Februar veranstaltet Ihr VBKI den traditionellen „Ball der Wirtschaft“: Spüren Sie bei den Anmeldungen etwas von dieser Krisenstimmung?

Ja, ehrlicherweise sehen wir eine gewisse Zurückhaltung – für uns ungewohnt. Das muss aber nicht nur an der allgemeinen Konjunkturstimmung liegen. Ich habe generell den Eindruck, dass Menschen sich seit der Corona-Pandemie viel kurzfristiger entscheiden als früher. Insofern sind wir nach wie vor sehr optimistisch.

Treffpunkt „Ball der Wirtschaft“ – hier im Mai 2023: Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft (links), Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU, Mitte) und Raed Saleh, Partei- und Fraktionschef der Berliner SPD (rechts). © dpa/Annette Riedl

Wie wollen Sie Unentschlossene noch zum Besuch motivieren?

Unser Ball ist das wichtigste Netzwerk-Event der Hauptstadt! Keine Veranstaltung auf Zoom oder Teams kann persönliche Begegnungen ersetzen, um sich kennenzulernen, besser einzuschätzen, zu vertrauen. Und der Abend kann auf jeden Fall dazu beitragen, Kontakte zu knüpfen, weil die gesamte politische Elite der Stadt, alle wichtigen gesellschaftlichen Player aus Wirtschaft und Gesellschaft bei uns zu Gast sind.

Wie oft werden Sie den Ball noch als Präsident eröffnen?

Vermutlich dreimal. In zweieinhalb Jahren, nach dann 15 Jahren, steht ein Wechsel an. Im Herbst 26 mache ich Schluss als Präsident des VBKI. Ich kann ja nicht kritisieren, dass andere zu lange im Amt sind und dann selbst nicht loslassen. Wenn der eine oder andere dann vielleicht noch sagt: Gut gemacht! Oder schade, dass er geht. Dann ist es doch auch gut so.

Simulation der Zentrale des VBKI in der Bleibtreustraße 48 am Bahnhof Savignyplatz in Charlottenburg: Im Herbst 2026 will der Verein in den Bau mit insgesamt sieben Geschossen und 2100 Quadratmetern einziehen. © Axhelm Rolvien Architekten

Werden Sie diese Übergabe noch im Ludwig Erhard Haus feiern – oder endlich an einem neuen Sitz?

Wir hoffen, dass wir im Herbst 26 in unser neues Gebäude in der Bleibtreustraße 48, direkt am Bahnhof Savignyplatz, umgezogen sein werden. Dort haben wir als VBKI jüngst ein Grundstück gekauft und suchen nun einen Generalunternehmer, mit dem wir das Haus errichten. Ich freue mich darauf: Unser neues Hauptquartier wird die Sichtbarkeit unseres Vereins weiter steigern und uns helfen, unser Leistungsangebot gegenüber unseren Mitgliedern weiter auszubauen.