Tagesspiegel Plus Werkstatt für HiFi-Freaks in Neukölln : Hyan Lee von Tedeska tüftelt am besten Tonabnehmer der Welt

Hyan Lee baut in seiner Neuköllner Wohnung Soundsysteme. Dabei ist jedes Teil seiner Firma Tedeska maßgeschneidert und kostet zwischen 3200 und 6700 Euro.