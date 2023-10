Wiedervereinigung der Berliner Eigenbetriebe „Da fehlt eine ganze Generation“

Was die Belegschaft noch trennt in Ost und West, sind allenfalls die unterschiedlichen Sozialversicherungsgrenzen, sagt Lutz Neetzel, heute Personalratschef Abwasser und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe. Vor ein paar Jahren habe es noch Vorbehalte bei einzelnen Kollegen gegeben, wenn sie aus einem Standort im Osten in den Westen wechseln sollten oder umgekehrt, aber auch das sei eigentlich „kein Thema mehr.“ Die innere Einheit ist also vollzogen. Zumindest beim Wasser.