Windenergie von Berliner Dächern Es wird Zeit, dass sich was dreht

An hochfliegenden Plänen hat es in der deutschen Hauptstadt nie gefehlt. Zumal, wenn es um Energiefragen geht. Bis 2045 will man an der Spree klimaneutral sein. 2019 wurde das Programm „GrünDach Plus“ aufgelegt. Die Stadt soll über sich hinauswachsen. 2020 wurde im Masterplan „Solarcity“ in Aussicht gestellt, ein Solarstromanteil von 25 Prozent in Berlin sei möglich.