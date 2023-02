Windturbinen auf Berliner Hochhäusern? Versuchsbetrieb beginnt erstmal nur am Boden

Die auf dem neuen Wohnhochhaus „Liese“ der Howoge am S-Bahnhof Lichtenberg geplante Windturbinenanlage wird zunächst versuchsweise am Boden erprobt. Man befürchtet, dass sich Propeller lösen und die Rotation die Bewohner des Hochhauses erschüttern könnten. Dies erfuhr der Tagesspiegel am Rande der Veranstaltung „Immobiliencouch – Impulse für Berlin“ am Dienstagabend in Friedrichshain.

