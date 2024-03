Anfang März eröffnet das Berliner Unternehmen Circus Group ein Apartmenthaus in der Nähe des Ostbahnhofs in Friedrichshain. Die Wohnungen können für wenige Wochen oder Monate angemietet werden. Das Geschäftsmodell steht in der Kritik, weil es hohe Mieten begünstigen soll. Der Anbieter hingegen meint, temporäres Wohnen helfe dem überlasteten Wohnungsmarkt der Hauptstadt.