Tagesspiegel Plus „Wir wollen ein besseres Tesla“ : IG Metall will Betriebsratswahl in Grünheide gewinnen

Vom 18. bis 20. März wählt die Tesla-Belegschaft in Grünheide einen neuen Betriebsrat. Der ostdeutsche IG-Metall-Chef Dirk Schulze über die Bedeutung der Wahl.