Zehntausende Briefe in Berlin auf Abwegen : Bundesnetzagentur kündigt Konsequenzen an

Der Betriebsrat der Deutschen Post rechnet mit 100.000 falsch oder gar nicht zugestellten Briefen seit Januar. Nach einer weiteren Prüfung der Zustellfirma will die Bundesnetzagentur jetzt eingreifen.