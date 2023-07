Berlins Aktivismus ist weiß und privilegiert Widerstand muss man sich leisten können

Deutschland ist Protestland; allein in Berlin werden jedes Jahr rund 5000 Demonstrationen angemeldet. Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit, Geschlechterungleichheit: Selten wurden in einer Gesellschaft so leidenschaftlich so viele Kämpfe geführt, wie in der unsrigen. Das ist erst einmal begrüßenswert, ist die Möglichkeit des offenen Protests doch Zeichen einer stabilen Demokratie und einer regen gesellschaftlichen Teilhabe.