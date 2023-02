Berlins ganz besonderer Kulturort Das jüdische Theaterschiff kehrt auf die Havel zurück

Das jüdische Theaterschiff kehrt zurück auf die Havel. Die „MS Goldberg“ um Peter Sauerbaum döst gerade im Winterschlaf am S-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte, wird aber im Frühling 2023 wieder im Spandauer Zentrum erwartet, gleich neben dem ICE-Bahnhof. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe. „Ab 16. März läuft wieder Programm, da sind wir wieder in Spandau. Die Vorankündigungen dafür kommen zeitnah“, so Theaterschiff-Chef Sauerbaum. Schon letzten Frühling hatte er hier im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gesagt: „Spandau bleibt unser Heimathafen, zu dem wir immer wieder zurückkehren.“

Schon vorher ist gut was los für Kulturfreunde. Am 4. März gibt es auf dem jüdischen Theaterschiff MS Goldberg als erste Veranstaltung seit einiger Zeit ein „Purim Spezial“, so Sauerbaum. „Es wird ganz sicher eine große Gaudi. Kommt gern mit Verkleidung, wir denken auch über einen Preisnachlass für Leute mit Kostüm nach. Der Wein fließt natürlich in Strömen…. Danach ist das Schiff für ein paar Tage in Dessau als Teil des dortigen Kurt-Weill-Festivals.“ Und dann: Spandau.

200 Besucher passen in den Bauch des alten Industriekahns

Das große Schiff liegt in der Altstadt von Berlin-Spandau neben der Dischingerbrücke (das ist die viel befahrene Havel-Querung von den Arcaden rüber zu Ikea). Die Lesungen, Konzerte oder Kinoabende finden dort vor bis 200 Leuten im geschützten Bauch des alten Industriekahns statt.

Die MS Goldberg am Ufer der Havel in Berlin-Spandau. © André Görke für den Spandau-Newsletter

Es gab mal im Rathaus Spandau die gute Idee, das Schiff noch näher ans Altstadtufer zu bringen, doch den angedachten Anleger am Rosengarten will die Stern&Kreisschifffahrt wieder stärker nutzen. Die ist Pächter des Stegs. Am Rosengarten entsteht 2023 auch das neue Havel-Bistro. Zuletzt war der April im Gespräch.

