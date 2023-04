Berlins neue Regierung Das sind die Köpfe von Schwarz-Rot

Einleitung von Julius

Regierender Bürgermeister: Kai Wegner, CDU

Fordern kann er, aber auch umsetzen? Kai Wegner wird neuer Regierungschef. © Lydia Hesse/Tagesspiegel, Bearbeitung: TSP

Er hat sich Großes vorgenommen für seine erste Amtszeit: Kai Wegner aus Spandau übernimmt nicht nur das Rote Rathaus, sondern verstärkt die Senatskanzlei auch um die Bereiche Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung. Die Entscheidung ist genauso mutig wie gefährlich. Die Regierung des 50-Jährigen dauert wegen der Wiederholungswahl nur bis 2026, bis dahin muss er messbare Erfolge vorweisen: schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Bürgeramtstermine, sauberere Straßen. Entscheidend wird, ob er eine gute Hand bei der Wahl der Stelle des Chefverwaltungsmodernisierers beweist. Er will eine Frau holen – ihr Name ist offen. Wegner hat anders als seine Vorgängerin Franziska Giffey überhaupt keine Verwaltungserfahrung. Der starke Netzwerker und Parteistratege muss jetzt zeigen, dass er auch inhaltlich arbeiten kann, dass er die Dinge durchdringt und nicht nur fordern, sondern auch umsetzen kann. Mit seinem Mantra, dass diese Regierung „die Stadt zusammenführen“ wolle, wird Wegner daher nicht weit kommen. Spannend wird, wie er Konflikte im Senat moderiert: Giffey und die Grünen hatten diese allzu oft öffentlich ausgetragen. Wegner wäre gut beraten, sie abseits der Bürger auf der schwarzen Couchecke im Bürgermeisterzimmer in der ersten Etage des Roten Rathauses auszutragen. Julius Betschka

Finanzen: Stefan Evers, CDU

Bis zum Sommer muss Stefan Evers den Doppelhaushalt 2024/25 auf den Weg bringen. © DPA, Bearbeitung: TSP

Die Ernennung von Stefan Evers zum Finanzsenator ist keine Überraschung mehr. Dabei galten die Tage des Vertrauten von Ex-Parteichefin Monika Grütters als Generalsekretär nach deren Niederlage gegen Kai Wegner bereits als gezählt. Doch es kam anders: Wegner hielt an Evers fest, der 43-Jährige blieb Generalsekretär und stellte sich in den Dienst den neuen Chefs. CDU-intern als Kopf der jüngsten Wahlkampagne beschrieben, hat der intelligente Evers einen entscheidenden Anteil am Erfolg der CDU. Die Belohnung folgt am Donnerstag. Im neuen Amt wartet auf Evers schnell eine große Herausforderung: Schon bis zum Sommer muss er den neuen Doppelhaushalt 2024/25 auf den Weg bringen – und darin auch die Schwerpunkte des schwarz-roten Koalitionsvertrags verankern. Dazu zählt, die Milliarden aus dem geplanten Sondervermögen Klimaschutz in konkrete Maßnahmen zu überführen. Noch schwerer dürfte es werden, teure Koalitionspläne wie die Anhebung der Landesgehälter auf Bundesniveau mit den begrenzten Haushaltsmitteln umzusetzen. Christian Latz

Mobilität, Verkehr, Klimaschutz, Umwelt: Manja Schreiner, CDU

Die Baurechtsexpertin Manja Schreiner setzt sich künftig unter anderem mit dem Stadtverkehr auseinander. © dirk hasskarl/fotografie, Bearbeitung: TSP

Mit Kritik an der grünen Verkehrspolitik warb die CDU bei der Abgeordnetenhauswahl erfolgreich um Stimmen. Nun übernimmt die Partei in Person von Manja Schreiner selbst das wichtige Ressort für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die aus Wismar stammende, promovierte Juristin ist stellvertretende Landesvorsitzende der CDU und arbeitet seit 2018 als Hauptgeschäftsführerin der Interessenvertretung des Baugewerbes in Berlin-Brandenburg. Sie gilt als Baurechtsexpertin. Zugleich eilt ihr der Ruf voraus, sich auch in andere Themenbereiche schnell und detailliert einarbeiten zu können. In ihrer neuen Aufgabe als Senatorin steht die 44-Jährige vor einem Balance-Akt: Mit ihrer Pro-Auto-Kampagne gewann die CDU viele Stimmen. Zugleich wird auch Schreiner den nötigen Umbau des Stadtverkehrs nicht außer Acht lassen können. Ähnlich die Diskrepanz in der Umwelt- und Klimapolitik: Als Hauptgeschäftsführerin der FG Bau sprach sie sich für mehr Neubau auf Freiflächen und gegen Auflagen wie verpflichtende Gründächer aus. Parteikollegen schätzen, dass sie diese Haltung im Amt überdenken könnte. Christian Latz

Bildung, Jugend, Familie: Katharina Günther-Wünsch, CDU

Entspricht nicht dem Klischee einer christdemokratischen Bildungspolitikerin: Katharina Günther-Wünsch. © Lydia Hesse/ Tagesspiegel, Bearbeitung: TSP

„Nihil fit sine causa“ hat sich Katharina Günther-Wünsch vor rund 15 Jahren unter das linke Schlüsselbein tätowieren lassen: „Nichts geschieht ohne Grund“. Was der Grund dafür war, dass sie diesen Gedanken sichtbar bei sich tragen wollte, hat die direkt gewählte Abgeordnete bisher nicht öffentlich gesagt. Aber schon allein die Tatsache, dass die 40-Jährige überhaupt ein Tattoo trägt, vervollständigt den Eindruck, dass sie nicht dem gängigen Klischee einer christdemokratischen Bildungspolitikerin entspricht. Das gilt auch für ihre bisherige Tätigkeit: Nachdem sie als Lehrerin aus Sachsen und Namibia nach Berlin kam, hat sie nicht an einem Gymnasium angefangen, sondern wurde Vize-Schulleiterin an der Walter-Gropius-Gemeinschaftsschule in Neukölln. Das könnte ihr den Start als CDU-Politikerin an der Spitze einer Verwaltung erleichtern, die unter einer 27-jährigen SPD-Führung personell contra Gymnasien gebürstet wurde. Susanne Vieth-Entus

Justiz und Verbraucherschutz: Felor Badenberg, parteilos (für CDU)

Im Bundesamt für Verfassungsschutz war Felor Badenberg die erste Vizepräsidentin überhaupt. © Bundesamt für Verfassungsschutz, Bearbeitung: TSP

Mit Felor Badenberg ist der CDU ein echter Personalcoup gelungen. Sie ist Vize-Präsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, hat eine Migrationsgeschichte und machte sich einen Ruf als AfD-Jägerin. Nun soll die 47-Jährige, die bislang parteilos ist, Justizsenatorin werden. Sie wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren, kam mit zwölf Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie studierte in Köln, Schwerpunkt Staats- und Verfassungsrecht, promovierte als Juristin und ging 2006 zum Verfassungsschutz: Auslandsbezogener Extremismus, Personalverwaltung, Spionageabwehr. Wegen russischer Hackerangriffe baute sie bei der Behörde die Cyberabwehr auf. Ab 2020 leitete sie die Abteilung für Rechtsextremismus und -terrorismus, trieb maßgeblich die Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall voran und wird wegen ihrer harten Linie von Rechten bedroht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) berief sie im Juni 2022 zur Vizepräsidentin – als erste Frau überhaupt. Alexander Fröhlich

Kultur, Zusammenhalt, Engagement- und Demokratieförderung: Joe Chialo, CDU

Der Musikmanager Joe Chialo hatte bislang wenig Berührung mit Berlins breit gefächerter institutioneller Kultur. © Imago, Bearbeitung: TSP

Joe Chialo ist ein politischer Quereinsteiger. In seinen 20ern war er einige Jahre Mitglied bei den Grünen, erst seit 2016 ist er in der CDU. 1970 als Sohn einer Diplomatenfamilie aus Tansania geboren, ist er inzwischen erfolgreicher Musikmanager. Chialo gründete Labels für afrikanische Musik und Pop-Größen wie die Kelly Family und die Shanty-Rocker Santiano. Mit seiner großstädtischen Erscheinung verkörpert er das, was seiner Partei aus der Sicht vieler oft abgeht. Der ehemalige Sänger der Crossover-Band „Blue Manner Haze“ bewarb sich im Bundestagswahlkampf 2021 um ein Direktmandat in Spandau. Kai Wegner hatte ihm seinen alten Wahlkreis angeboten, weil es für Mitte, wo Chialo eigentlich antreten wollte, schon eine andere Kandidatin gab. Chialo erlangte größere politische Bekanntheit, als Kanzlerkandidat Armin Laschet ihn in sein Zukunftsteam holte. Den Einzug ins Parlament verpasste Chialo, durch die Landesliste abgesichert war er nicht. 2022 wurde er in den CDU-Bundesvorstand gewählt. Nun wird Chialo Kultursenator – Wegner hatte ihn früh als seine Wunschpersonalie benannt. Die Besetzung ist nicht ohne Risiko. Mit Berlins breit gefächerter institutioneller Kultur hatte er bislang kaum Berührung, Regierungserfahrung besitzt er nicht. Doch Chialo bringt aus der Praxis großes Fachwissen mit. Sein Ziel: Er will Kreativ- und Kulturwirtschaft enger zusammendenken. Anna Thewalt

Wirtschaft, Energie, Betriebe: Franziska Giffey, SPD

Aus dem roten Rathaus in die Wirtschaftsverwaltung: Franziska Giffey tritt in die großen Fußstapfen von Stephan Schwarz. © Imago, Bearbeitung: TSP

Leicht fällt Franziska Giffey der Auszug aus ihrem Amtszimmer im Roten Rathaus sicher nicht. Erst Ende Dezember hatte sie Gemälde des Künstlers Christopher Lehmpfuhl in ihr geräumiges Büro gehängt. Die gibt sie jetzt an Kai Wegner ab, genau wie jede Menge Einfluss. Als neue Wirtschaftssenatorin und eine von zwei Stellvertretern des Regierungschefs Wegner muss sie sich künftig in die Senatsriege einordnen – und sie wird trotzdem, so kurios das klingt, aus dem Schatten ihres Vorgängers Stephan Schwarz treten müssen. Der parteilose Unternehmer war von Linkspartei bis FDP beliebt und geschätzt für seine klare, verbindliche Art. Giffey muss sich diesen Stand noch erarbeiten, auch in der Berliner Wirtschaft. Das Ressort dürfte deutlich zwar angenehmer zu führen sein als die konfliktträchtige Stadtentwicklungsverwaltung. Schließlich wächst die Wirtschaft in Berlin über dem Bundesschnitt, die Transformationsherausforderungen sind geringer als in anderen Bundesländern mit viel Industrie. Giffeys erste Hürde dürfte trotzdem nicht leicht zu nehmen sein: Sie muss den Milliarden-Deal um den Rückkauf der Gas- und Wärmeversorgung von Vattenfall abwickeln. Mit Michael Biel und Severin Fischer hat Giffey zwei sehr starke Staatssekretäre an ihrer Seite. Julius Betschka

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen: Christian Gaebler, SPD

Der altgediente SPDler Christian Gaebler bringt viel Verwaltungserfahrung mit. © Imago, Bearbeitung: TSP

„Wer sich vor der Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart.“ Diesen Satz hat Christian Gaebler sich als Motto für sein LinkedIn-Profil gewählt. Als künftiger Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen dürfte eine gute Portion Zuversicht nicht schaden, wenn die im Koalitionsvertrag verankerten Neubauziele auf die Realität prallen. Bei dieser Herausforderung ist es willkommen, dass Gaebler die Verwaltung am Fehrbelliner Platz schon gut kennt: Seit 2021 ist der altgediente SPDler Staatssekretär für Bauen und Wohnen. Von 2011 bis 2016 war er Staatssekretär für Stadtentwicklung. Außerdem leitete er von 2018 bis 2021 die Senatskanzlei. Politisch dürfte er an der hohen Priorität von „Bauen, Bauen, Bauen“, die unter seinem Vorgänger Andreas Geisel galt, festhalten. Im Umgang wurde er in der Vergangenheit allerdings von einigen als aufbrausend und daher „wenig senatorabel“ beschrieben. Von anderer Seite hofft man aber auch, er könnte stärker an einem kooperativen Umgang mit den Abgeordneten der Koalitionsfraktionen interessiert sein als Geisel. Teresa Roelcke

Inneres und Sport: Iris Spranger, SPD

Als Einzige aus dem alten rot-grün-roten Senat bleibt Iris Spranger im Amt. © Imago, Bearbeitung: TSP

Iris Spranger sagte schon vor der Wiederholungswahl, dass sie Innensenatorin bleiben will. Nun ist sie die Einzige aus dem alten rot-grünen-roten Senat, die im Amt bleibt. Auch Franziska Giffey (SPD) soll mit dem Innenressort geliebäugelt haben, doch Spranger war gesetzt. Besonders bei Polizisten und Feuerwehrleuten hat sich die 61-Jährige seit ihrem Amtsantritt Ende 2021 Ansehen erworben. Sie gilt als aktenfest, zieht sich aus dem Haus Vorgänge auf den Tisch, mischt sich aktiv ein. In der Krise des Rettungsdienstes der Feuerwehr hat Spranger entschieden gehandelt, sich gegen Widerstände in der alten Koalition durchgesetzt. Ihr Einsatz für mehr Bodycams und Taser brachte ihr viel Kritik von Grünen und Linken ein – und Beifall von der CDU. So ist es auch jetzt: Wegen Sprangers eher konservativen Linie, mit der sie bei den bisherigen Koalitionspartnern oft angeeckt ist, kann die CDU sehr gut damit leben, dass das Innenressort in SPD-Hand bleibt. Alexander Fröhlich

Integration, Arbeit, Soziales, Vielfalt und Antidiskriminierung: Cansel Kiziltepe, SPD

Noch 2018 sprach sich Cansel Kiziltepe gegen Schwarz-Rot aus, nun wird sie Senatorin in einem solchen Bündnis. © DPA, Bearbeitung: TSP

Sie ist Berlinerin durch und durch. 1975 als Kind einer türkischen Gastarbeiterfamilie geboren, wuchs Cansel Kiziltepe in Kreuzberg auf. 2005 trat sie in die SPD ein und arbeitete sieben Jahre lang für den linken SPD-Bundestagsabgeordneten Ottmar Schreiner, den sie als ihren „politischen Ziehvater“ bezeichnet. Seit 2013 sitzt die Politikerin selbst im Bundestag, wo sie sich unter anderem einen Namen als scharfe Fragenstellerin im Wirecard-Untersuchungsausschuss gemacht hat. Bevor sie ins Parlament einzog, war die Diplom-Volkswirtin ein Jahr für Volkswagen tätig. Eng verbunden mit der Mieterbewegung, ist Kiziltepe seit 2021 Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. 2022 wurde sie als erste Frau Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit in der SPD. 2018 wandte sich Kiziltepe öffentlich gegen eine Neuauflage der Koalition aus CDU und SPD. In dieser Frage hat sie in den vergangenen Wochen eine Kehrtwende hingelegt: Kiziltepe hat den Koalitionsvertrag mit verhandelt und für das Bündnis geworben. In der künftigen Regierung wird sie das Ressort Arbeit, Soziales, Integration verantworten. Anna Thewalt

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung: Ina Czyborra, SPD

Mit Wissenschaft kennt sich Ina Czyborra aus – nun muss sie sich auch in Klinikprobleme einarbeiten. © SABRINA WAGNER BERLIN, Bearbeitung: TSP

Das Doppelressort Wissenschaft und Gesundheit übernimmt mit Ina Czyborra eine Politikerin, die vor allem im ersten Bereich Expertise mitbringt. Die 57-Jährige ist seit langem wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, in ihrem Wahlkreis in Zehlendorf liegt die Freie Universität, an der sie 2001 auch promoviert wurde und früher studierte. Verwaltungserfahrung hat sie bisher allerdings keine: Das ist ein Grund, warum bis zuletzt nicht alle in der SPD sie für senatorabel hielten. Spannend dürfte werden, wie sich Czyborra in der Gesundheit einfuchst, wo sie bislang weniger aktiv ist. Der Teil des Ressorts ist deutlich schwieriger als die prestigeträchtige Wissenschaft: Die Öffentlichkeit schaut stark auf Probleme in Kliniken, Praxen und Gesundheitsämtern, die Verwaltung gilt als schwierig zu führen. In ihrer Partei jedenfalls ist Czyborra, die auch die Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt ist, gut vernetzt. Sie ist stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und handelte als Mitglied der Dachgruppe den Koalitionsvertrag an oberster Stelle aus. Tilmann Warnecke