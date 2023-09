Berlins Verkehr der Zukunft Die wohlklingenden Ideen der Senatorin gehen an der Realität vorbei

Manja Schreiner kam überwiegend gut an beim Publikum am Montagabend im Berliner Hauptbahnhof. Die freundliche Art, in der die CDU-Verkehrssenatorin beim „Abend der Berliner Mobilität“ ihre Vorstellungen vom Verkehr der Zukunft beschrieb, illustrierten beispielhaft, was die schwarz-rote Koalition mit ihrem neuen „Miteinander“ meinen mag.