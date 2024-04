Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey Kommt der politische Abstieg oder die Rückkehr an die Macht?

Es ist ein Tag im vergangenen Oktober. Im Tower auf dem Tempelhofer Feld geht es launig zu, die SPD Berlin hat zum Festakt geladen. Viele Gäste aus Politik und Gesellschaft sind gekommen, um den 70. Geburtstag des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit zu feiern. Eröffnet wird der Empfang von den aktuellen SPD-Vorsitzenden. Franziska Giffey, für diesen Tag in SPD-rot gekleidet, erinnert an Wowereits Errungenschaften. An ihn und an das anwesende Publikum gerichtet sagt sie: „Wenn ich mit dir durch die Stadt gehe, dann stelle ich fest: einmal Bürgermeister, immer Bürgermeister.“ Und fügt hinzu: „Das geht uns ein bisschen beiden so.“