Am Dienstagvormittag nahmen Polizeibeamte in Tempelhof einen Mann nach Sachbeschädigungen fest. Gegen 7.10 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei: Im U-Bahnhof Tempelhof hatte demnach ein Mann mehrere Scheiben einer ausfahrenden U-Bahn mit einem Notfallhammer eingeschlagen. Danach habe er den Bahnhof in Richtung Ringbahnstraße verlassen und am Tempelhofer Damm die Scheiben einer Bushaltestelle teilweise zerstört.

Eine Passantin wies die eintreffenden Einsatzkräfte auf einen randalierenden Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhaues an der Ringbahnstraße hin, der gerade mit einem Stift eine Glastür beschmierte. Das Aussehen des Mannes stimmte mit der Beschreibung des Täters zu den vorherigen Sachbeschädigungen überein.

Als Polizisten den alkoholisierten 40-jährigen Mann ansprachen, wurde dieser zunehmend aggressiver und schrie polizeifeindliche Parolen. Nach Aufforderung, dies zu unterlassen, schubste er einen Polizisten und ging mit erhobener Faust auf ihn zu. Nur durch den Einsatz von Reizstoff konnte er gestoppt, zu Boden gebracht und festgenommen werden.

Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er einem Psychiater vorgestellt wurde. Im Anschluss wurde er freigelassen. Der angegriffene Polizist wurde nicht verletzt. Der 40-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (Tsp)