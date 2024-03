Die Bilder von maskierten Polizisten vor dem beige-grauen Gebäude in Berlin sind um die Welt gegangen. Tagelang standen Presse-Fotografen, Hobbyfilmer, TV-Teams vor dem Mietshaus, in dem Daniela Klette lebte. Nun kursieren in Justizkreisen erste Einzelheiten aus der Wohnung der mutmaßlichen Ex-RAF-Frau, die diverser Überfälle verdächtigt wird.