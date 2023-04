180 verschiedene Sorten Blütenschau Tulipan im Britzer Garten in Berlin-Neukölln gestartet

Mit der Tulpenschau Tulipan ist jetzt die erste große Blütenschau der Saison im Britzer Garten in Berlin-Neukölln gestartet. Auf rund 2200 Quadratmetern blühen entlang der Kastanienallee bis zum Kalenderplatz rund 180 verschiedene Tulpensorten. Das Motto der diesjährigen Schau ist „Astronomie“.

Die Farbmuster der Tulpen sollen dabei Erscheinungsbilder des Himmels symbolisieren: etwa einen Regenbogen, die Abenddämmerung oder Blitze und Donner. Durch die Schau leitet in diesem Jahr ein neuer Audiowalk mit zehn Stationen, bei dem Besucher:innen Infos rund um Kultur, Geschichte und Pflege von Tulpen erfahren. Für Kinder gibt es ein Tulpenmärchen von der „Träumenden Zwiebel“.

Mehr Infos Der Eintritt zum Britzer Garten kostet 3, ermäßigt 1,50 Euro und ist für Kinder unter 5 Jahren frei. Alle Infos zum Garten und zur Blütenschau finden Sie unter britzer-garten.de.

Den Audiowalk können Sie sich via QR-Code mit dem eigenen Handy anhören, parallel stehen die Episoden zum Download bereit. An Wochenenden und Feiertagen können Interessierte sich zwischen 11 und 15 Uhr auch Audiogeräte am Eingang Massiner Weg ausleihen (Pfand: 10 Euro).

Begleitet wird die Schau auch von zwei Kunstwerken von der Künstlerin Felicitas Butt. Die beiden eigens gestalteten Installationen „She comes and goes“ und „Kreislauf“ spiegeln ebenfalls das astronomische Motto der Schau wider. Butt arbeitet etwa mit beschichteten Plexiglaselementen, die gemeinsam mit den Farben der Tulpen Bilder aus Licht entstehen lassen sollen.