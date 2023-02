25,2 Millionen Euro Die Radschnellroute entlang der Berliner Avus wird noch einmal teurer

Im Juni 2022 hatte die landeseigene infraVelo GmbH die Routenpläne für die neue, schnelle Radverbindung entlang der Avus vorgestellt. Der Ausbau der 13,8 Kilometer langen Strecke würde 17,6 Millionen Euro kosten, hieß es damals – in den ersten Planungen war einmal von 6,4 Millionen Euro die Rede gewesen. Im Oktober waren die Vorplanungsunterlagen fertig, infraVelo reichte sie zur Prüfung und Genehmigung an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen weiter. An dem Stapel Unterlagen für die Radschnellstrecke „Königsweg – Kronprinzessinnenweg“ hing allerdings ein neues Preisschild: 25,2 Millionen Euro.

Es liege in der Natur der Sache, dass Kostenschätzungen immer genauer würden, wenn die Planungen konkrete Gestalt annehmen, argumentiert die infraVelo. Im Detail seien nun die Höhe der Baunebenkosten ermittelt, auch die Planungen für die notwendigen Umbauten der konkreten Knotenpunkte und Einmündungen seien angepasst und eingepreist worden.

Außerdem schlügen die Kostenkalkulation für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, den Wurzel- und Reptilienschutz, die Entwässerung sowie Kunst am Bau zu Buche. Eine Extraausgabe sei der „erforderliche Umbau der Gasbeleuchtung in der Bornstedter Straße“. Und der aktuelle Klassiker: „Die zu erwartenden Baupreissteigerungen wurden entsprechend den aktuellen Baupreissteigerungen angepasst.“

Das Planungsteam der InfraVelo geht davon aus, dass nach der Genehmigung der Vorplanungsunterlagen ab 2024 das Planfeststellungsverfahren beginnen könne. „Der Zeitplan sieht vor, dass die Radschnellverbindung ‚Königsweg – Kronprinzessinnenweg‘ bis 2030 fertiggestellt wird“, so die infraVelo.

Öffentlich wurde die Kostensteigerung um satte 43 Prozent (im Vergleich zur ersten Schätzung von 6,4 Millionen Euro sind es sogar fast 300 Prozent) durch eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Felix Reifschneider: Er hatte im Januar bei Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal nachgehakt. Gut, dass der FDP-Politiker rechtzeitig aktiv wurde – im neu gewählten Abgeordnetenhaus sind die Liberalen ja nicht mehr vertreten.

