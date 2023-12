98.400 Euro für Sänger Amateurmusikfonds fördert Kirchenchöre bundesweit

Der Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland, er hat seinen Sitz in der Luzerner Straße in Lichterfelde, und die dort bundesweit organisierten fast 250.000 Sängerinnen und Sänger haben Grund zur Freude: Aus dem Amateurmusikfonds des Bundes fließen im Jahr 2024 fast 100.000 Euro in das Projekt „Mehr – mehr Menschen, mehr Möglichkeiten, mehr Miteinander, mehr Musik“. „Die Idee dabei ist, an strukturellen Schwachpunkten anzusetzen und so sicherzustellen, dass die Chöre nicht nur punktuell, sondern langfristig profitieren“, schreibt der Chorverband in seinem Weihnachts-Newsletter.