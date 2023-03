„Ab ins B!“ – Berlin will Tourismus fördern Entdeckertage außerhalb des S-Bahnrings

Berlin bietet mehr als Ku’Damm oder Fernsehturm. Das wissen Lichtenberger:innen und andere Menschen außerhalb des S-Bahnrings natürlich, nun sollen es aber noch die anderen erfahren. Dazu hat die Stadt Berlin eine Marketingagentur engagiert, die da textet:

„Nicht nur die City verfügt über ein umfangreiches touristisches Angebot, gerade außerhalb des S-Bahnrings finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Ausflugsorte und Geheimtipps, die Einheimische und Berlinliebhaber entdecken können.“ Im Frühjahr 2023 starten deshalb in neun Bezirke rund um die City die Entdeckertage „Ab ins B!“.

Das „B“ steht für die gleichnamige Tarifzone der BVG, mit der dieser Raum identisch ist. Vom 25. März bis zum 10. April bietet sich Hauptstadtbewohner:innen und Berlinbesucher:innen die Gelegenheit, im Rahmen dieser Entdeckertage geballt und zu besonderen Konditionen ihr Berlin zwischen S-Bahnring und Stadtgrenze zu entdecken. „Wer noch nie auf Schloss Britz war, im Museumsdorf Düppel oder in der Bockwindmühle in Alt-Marzahn, kann mit „Ab ins B!“ seinen Berlin-Horizont erweitern“, so die Werbung für die Veranstaltung. Lichtenberg macht natürlich auch mit.

„Ab ins B!“ Die Entdeckertage sind ein Gemeinschaftsprojekt von den Wirtschaftsförderungen der Berliner Bezirke Spandau, Reinickendorf, Lichtenberg, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf. „Ab ins B!“ soll die Bekanntheit der touristischen Orte und Angebote außerhalb des S Bahnrings in den jeweiligen Bezirken steigern und auch zum Anstieg der Besucher:innenzahlen beitragen.

Auf die Besucher:innen warten im Rahmen der Aktionswochen Extra-Führungen und -Touren, vergünstigte Eintritte, kulturelle Darbietungen, Ostereiersuchen, kulinarische Specials, ermäßigte Übernachtungsangebote oder kreative Mitmachaktionen (z.B. die Jagd nach dem „B“).

Surfen in Lichtenberg

Von A wie Alliiertenmuseum bis Z wie Zitadelle sind mehr als 130 Berliner Orte am Start. Mit mehr als 250 Veranstaltungen präsentiert „Ab ins B!“ die Berliner Vielfalt außerhalb des S-Bahnrings: zum Beispiel Kunst in Steglitz-Zehlendorf, Surfen in Lichtenberg, Bierbrauen in Tempelhof-Schöneberg, Kayakfahren in Treptow-Köpenick, Osterbasteln in Pankow, Flohmarktshopping in Reinickendorf, Wildkräuterkochen in Spandau, Zugvögel beobachten im Britzer Garten in Neukölln oder Marzahn auf’s Dach steigen.

Und klar dürfen auch Lichtenberger:innen oder anderweitige Bewohner:innen der neun „Stadtrandbezirke“ teilnehmen und zum Beispiel mal von Lichtenberg nach Spandau fahren oder andersherum. Und natürlich gerne die Veranstaltungen und Highlights im eigenen Bezirk erkunden.

Filterkaffee im Tierpark - aber auch bessere Angebote

Es gibt zum Beispiel einen Gutschein für einen Filterkaffee im Tierpark! Wen das noch nicht so aus dem Sessel reißt, möge sich die anderen Angebote aus Lichtenberg ansehen. Neben den etablierten Orten wie Stasimuseum und Museum Karlshorst gibt es im Aktionszeitraum zum Beispiel 10 Prozent in einem brasilianischen Restaurant oder 20 Prozent auf Surf-Kurse im Wellenwerk.

Alle Informationen, Veranstaltungen und Termine gibt es auf der Website.

