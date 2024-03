Abrissbagger und Neubauten Was Stromnetz am Kladower Damm plant

Die Abrissbagger nahen, heute gibt’s die Bürgerversammlung. Im Mittelpunkt der Baustelle: Stromnetz Berlin will seine Häuser am Kladower Damm in Berlin-Spandau abreißen und neu bebauen. Denn die Technik stammt aus den 70er Jahren und muss komplett erneuert werden. Das Projekt kennen Sie bereits aus dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels, der darüber im Herbst 2023 berichtet hat. Damals war die Baustelle in bester Lage Thema im Rathaus.