Der DED tief im Berliner Westen ist unvergessen. Tausende starteten hier ihre Reise in die Welt. Der riesige Betonklotz stand einst am Ortseingang von Berlin-Kladow, einem ruhigen Ortsteil weit draußen am Stadtrand. Gegenüber befand sich die „blaue Siedlung“ (ein Flüchtlingsheim für DDR-Bürger, ebenfalls abgerissen), und hinterm DED gab es einen prima Bolzplatz (ebenfalls Geschichte). Die Havel lag gleich um die Ecke.

Der „Deutsche Entwicklungsdienst“ war 1977 mit der Zentrale von Bonn nach West-Berlin gezogen. Doch 1999 wurden die Büros im Berliner Westen wieder geschlossen. Weil Asbest-Verdacht bestand und niemand den Betonriesen am Stadtrand sanieren wollte, wurde das Haus im Frühjahr 2011 abgerissen. Dort entstanden Einfamilienhäuser.

An die Geschichte will das Rathaus von Berlin-Spandau erinnern, und zwar mit einer Gedenktafel. Der Haken: Die Gedenktafel wurde 2018 beschlossen, ist aber nirgends zu sehen.

Deshalb hakte jetzt der Kladower SPD-Politiker Uwe Ziesak nach. Und Stadtrat Frank Bewig, CDU, bat prompt um Entschuldigung („komplexere Tiefbauarbeiten“ – „Personalprobleme“ – „leider aus dem Blickfeld verloren“).

Sogar eine Textidee gibt es schon, erstellt vom „Freundeskreis des DED“ um den ehemaligen DED-Mitarbeiter Werner Würtele.

„Erinnerung an den Deutschen Entwicklungsdienst DED. Von hier starteten über 10.000 Entwicklungshelferinnen und -helfer engagiert für eine sozial gerechte, ökologisch intakte und friedliche Welt in Partnerländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Gegründet 1963 im Beisein von J.F. Kennedy, Konrad Adenauer und Heinrich Lübke hatte der DED seinen Sitz von 1977 bis 2000 in Berlin, am Kladower Damm 299.“

Und wo soll das DED-Schild hin? An der Kreuzung Kladower Damm/ Johannes-Guthmann-Weg/Neukladower Allee wird seit einer Ewigkeit massiv gebuddelt. Das Stromnetz wird dort neu verlegt. Im Frühjahr 2021 wird die Buddelei beendet sein, „ab April 2021 beginnt der Straßenbau“, teilte Stadtrat Bewig jetzt im Rathaus mit.

Der Eingang der DED-Zentrale, fotografiert 2001. Rechts ging es runter zum Bolzplatz. Foto: Tagesspiegel-Leser Jörg Hartmann

„Mit einer Fertigstellung ist im Herbst 2021 zu rechnen“, sagt der Baustadtrat über die Dauerbaustelle. Dann kann auch die DED-Erinnerungstafel installiert werden, vermutlich neben der BVG-Haltestelle an der Hauptstraße. – Details: Kleine Anfrage Nr 583

Die 12 Tagesspiegel-Bezirksnewsletter (hier: die Themen aus Spandau) gibt es unter leute.tagesspiegel.de .

[Sie wollen mehr aus Berlin-Spandau lesen? Gern. Den Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau gibt es kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter - schon über 235.000 Abos. Einmal pro Woche schicke ich Ihnen den neuen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Hier meine aktuellen Themen in der schnellen Übersicht, worum es diesmal geht.

- "Diffuse Corona-Lage": Die Amtsärztin im Tagesspiegel über Spandaus Problemregionen und die Bundeswehr im Rathaus

- 1000 Unterschriften in der Lärm-Debatte: Polizeipräsidentin trifft sich mit Newsletter-Lesern zum Krach auf der Havel

- "Brauchen schnelles Polizeiboot": Chef des Innenausschusses über Raser auf dem Wasser

- 5 konkrete Punkte für mehr Sicherheit auf der Havel: Die Ziele der Wasserschutzpolizei für 2021

- Corona, Schule, Neubauten, Verkehr: Was wird 2021 wichtig?

- Die Neujahrsansprache des Bürgermeisters Helmut Kleebank im Newsletter

- BER-Flugrouten über Staaken? Das sagt die Deutsche Flugsicherung

- "280.000 Euro Schaden": Kampfgift am Havelufer nahe der Insel Eiswerder entdeckt. Es gibt einen Zeitplan.

- Wohnungen für Polizei und Feuerwehr: die zwei Bauprojekte in Spandau, die Mietpreise, die Zeitpläne

- Universität in der Altstadt Spandau: Wie steht es um die große Idee - und wovon wurde vor zwei Jahren noch geträumt?

- Flüchtlingscontainer werden zu Klassenzimmern in Berlin-Spandau: die Kosten, die Dauer, der Standort an der Scharfen Lanke

- DED in Kladow: Erinnerungstafel geplant (an der Dauerbaustelle am Kladower Damm, für die es einen Fertigstellungstermin gibt)

- Siemensstadt: Bahntunnel quer über den Siemens-Campus?

- 80 Jahre Woolworth in Spandau: Wo stand die erste Filiale?

- TSV Spandau 1860: Applaus nach 60 Jahren

- TSV Staaken 1906: Ständchen nach 102 Jahren

- Döberitzer Heide: Fotos von Panzern, vom sowjetischen Friedhof und anderen vergessenen Orten hinter dem Berliner Stadtrand

Mehr zum Thema 75 Fakten zu 750 Jahren Kladow Das Dorf zur Welt - Kladow feiert Jubiläum

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.