Als die Straßenbahn nach Spandau fuhr Fotos und Erinnerungen an die Tram im Berliner Westen

Die Straßenbahn rollte bis 2. Oktober 1967 nach Hakenfelde und wendete vor der Villa Schützenhof. Dann fuhr die Linie 55 zurück in die City West. Ein Wagen steht heute im Kreuzberger Museum für Verkehr und Technik.

Und sie fährt doch nach Spandau: Diese alte Straßenbahn steht im Depot für Kommunalverkehr am Monumentenplatz in Schöneberg. © Imago

Hier eine Postkarte aus alten Spandauer Tagen: In den 50ern rollte die Straßenbahn noch über den Marktplatz. Hinten St. Nikolai, im Haus vorne rechts ist heute Woolworth. © Archiv

Diese Straßenbahnschienen am Falkenseer Platz (hinten das einstige Kant-Gymnasium) wurden in den 80er Jahren entfernt - hier ein Screenshot aus dem damaligen Tagesspiegel. © Tagesspiegel-Archiv

Hier Auszüge aus dem Original-Text aus dem Tagesspiegel zur Abschiedsfahrt 1967: „Von Hakenfelde an der Niederneuendorfer Allee bis zum Richard-Wagner-Platz, vorbei an der Spandauer Zitadelle, durch Gartenfeld und Siemensstadt, durch Charlottenburg, säumten Tausende die Straßen, als gestern Vormittag die 55, letzte Straßenbahn in West-Berlin, auf ihre letzte Fahrt ging.“

Die letzte Tram der Linie 55 an der Endhaltestelle an der Villa Schützenhof in Hakenfelde. © Christine Lange

Gruppenbild mit Straßenbahn: das Abschlussfest 1967 in Hakenfelde. © Christine Lange

Ordnung muss sein! Die Fotos machte Christine Lange, Leserin des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel. © Christine Lange

„Spandaus Bürgermeister Dr. Klaus Bodin verabschiedete sie am Ausgangspunkt“, schrieb der Tagesspiegel. „Er sprach vom U-Bahnhof, den die Randbezirkler erhoffen, und stellte resignierend fest, dass sich Menschen auf dem Mond tummeln würden, ehe man unter der Erde nach Spandau käme.“ So ganz falsch lag er nicht, denn erst 1984 hielt die U-Bahn am Rathaus.

Berlin-Spandau nimmt Abschied. 1967 war’s, die letzte Straßenbahn in West-Berlin ist auf dem Rückzug - und Tausende winken zum Abschied wie hier nahe dem S-Bahnhof Westend. © Imago

„Schulklassen genossen eine freie Stunde und schwenkten frisch gewaschene Taschentücher und Schilder „55 adieu“. Älteren standen Tränen in den Augen, als die Bahn nach 75-jähriger Geschichte aus Spandau verschwand, und auch die Fahrer blieben nicht ohne Rührung.“

„In den Fabriken schien die Arbeit zu stocken, denn ein guter Teil des Personals drängte sich an den Zäunen. Vor Siemens vertrat man winkend eigene Interessen, denn manches Produkt der Werke ist hier auf den Schienen vorbeigezogen. Werner von Siemens hatte die erste Elektrische erbaut.“

Und weiter ging’s nach Osten: „In der Osnabrücker Straße schwang ein Stubenmaler den Pinsel selbstvergessen ins Leere, als der Zug historischer Wagen vorüberfuhr. Scharen knipsender Fotoamateure kämpften um die Plätze in der ersten Reihe. Selbst der Verkehrsdirektor Dr. Goltz hatte die Schmalfilmkamera am Auge. Die Otto-Suhr-Allee war verstopft, als der Konvoi in Charlottenburg einfuhr, an der Spitze die Bahn, die als letzte Straßenbahn West-Berlins dekoriert war, dahinter der Zug mit der BVG-Kapelle auf offenem Waggon…“

Auf nach Spandau: Hier eine andere Straßenbahn unter der Autobahnbrücke am Jakob-Kaiser-Platz. © BVG-Museum

Irgendwann in den 2030er Jahren soll die Straßenbahn wieder über die Streitstraße rollen – hier die mögliche Trassenführung im Tagesspiegel.

