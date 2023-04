Am Dienstag hätte es mich im Berliner Südwesten fast erwischt Glück gehabt? Nein, denn Verkehrsunfälle werden von Menschen gemacht

Auf dem Weg in die Redaktion hätte es mich am Dienstagmorgen fast erwischt. Ein Autofahrer, der auf der Clayallee rechts in eine Seitenstraße abbog, hatte mir den Weg abgeschnitten, ich hoffe, er hat mich nur übersehen und nicht ignoriert. Meine Bremse am Rad quietscht zwar, aber sie funktionierte. Ich hatte schon geahnt, dass der Lenker des Wagens nicht auf meine Vorfahrt achten würde. Glück gehabt, könnte man denken.