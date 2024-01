Am Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg Vor 95 Jahren gelang den Sass-Brüdern ihr spektakulärster Einbruch

Am 31. Januar 1929 schreckten zwei Meldungen in der lokalen Presse die Berliner Bankkunden auf. Die „Vossische Zeitung“ meldete den betrügerischen Zusammenbruch der erst vor einem halben Jahr gegründeten Bank Joseph Rothenberg u. Co. Als angebliche Tochter eines New Yorker Hauses hatte sie „durch den Vertrieb völlig wertloser Aktien und Obligationen einen Schaden von weit über einer Million Mark“ angerichtet. Der Direktor sei spurlos verschwunden: „Man nimmt an, dass er nach Amerika entkommen ist.“