Asbestfund bei Berliner S-Bahn Baufälliges Dach am Bahnhof Springpfuhl bleibt vorerst stehen

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Dienstag erwartet Sie das Neueste aus Marzahn-Hellersdorf. Unseren Newsletter aus diesem Bezirk können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin unter anderem über folgende Themen:

Das Dach am Bahnhof Springpfuhl wird vorerst nicht saniert – es besteht Gefahr durch Asbest. Und alles dauert viel länger

Unterwegs mit dem Ordnungsamt – und der Innensenatorin Iris Spranger (SPD)

Maryna Usmanova leitet ab sofort ein Zentrum für LGBTQ*-Menschen aus der Ukraine in Hellersdorf

Aktivist verklagt Berliner Polizisten wegen Einsatzes bei Anti-AfD-Demo

K(l)eine Anfragen vor dem 9. November

Wahlwiederholung? Bezirksbürgermeister kann bleiben

Verkehrsstadträt:innen fordern - Wissing vertröstet

Verkehrssicherheit: Kaulsdorfer Straße bekommt Mittelinsel

Tipp: Radtour zu Stolpersteinen am 6. November

Ausstellung im Schloss Biesdorf: Jürgen Wittdorf

BVV-Antrag: Am Sonntag ins Museum

Polizeimeldungen from Hell Update

Fördergelder für (Cyber)mobbing-Prävention

Marzahner Publikumspreis für bildende Kunst Beton Fuchs 2022

Volunteers für Special Olympics Weltspiele 2023 gesucht +++

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Marzahn-Hellersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite