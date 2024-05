„Auch im Porzellan ist Wasser“ Berliner Sozialkaufhaus musste wegen Löscheinsatz bei Großbrand schließen

Dass der Großbrand bei der Lichterfelder Firma Diehl Metal Applications auch die Arbeit des Sozialkaufhauses „Rumpelbasar“ massiv beeinträchtigen würde, war am vergangenen Freitagmorgen noch nicht zu ahnen. Zunächst sah es so aus, als ob es für Marion Herzog (79), Barbara Posern (81) und zwei weitere ehrenamtliche Helfer ein ganz normaler Arbeitstag werden würde. Der „Rumpelbasar“ ist in einem sechsstöckigen Gebäude fast an der Ecke zur Goerzallee beheimatet; der gemeinnützige Verein hat dort über 500 Quadratmeter angemietet. Direkt nebenan hat die Firma Diehl ihren Sitz.

Was sie am Freitag erlebten, erzählen die beiden Frauen hier – das Interview fand am Montagmorgen auf der Goerzallee statt, auch die Dritte im Vereinsvorstand, Sylvia Wiesner (79) war dabei. Während des Gesprächs war die Feuerwehr wieder im Einsatz: Ein Brandnest in der Ruine der Werkhalle sorgte erneut für Rauch und Flammen.

Frau Herzog, am Freitag hatten Sie Dienst im „Rumpelbasar“. Wie wurden Sie auf das Feuer nebenan aufmerksam?

Marion Herzog: So gegen halb elf fing es an, dass Feuerwehrautos hier in die Straße fuhren. Erst waren es einzelne Martinshörner, dann hörten wir dauernd „lalü lala“. Wir fingen an, uns zu wundern und schauten raus: Aus dem Nachbarhaus kamen Rauchschwaden und Feuer aus den Fenstern.

Wasser von oben: Die Löscharbeiten in Lichterfelde am Montag, 6. Mai 2024. © Boris Buchholz

Der „Rumpelbasar“ ist im Erdgeschoss des sechsstöckigen Gebäudes …

Marion Herzog: Ja, wir haben das Parterre und das Untergeschoss. Als wir sahen, dass es nebenan brannte, da hat auch schon die Feuerwehr bei uns geklingelt. Es hieß, wir müssen sofort das Gebäude verlassen.

Barbara Posern: Bei uns waren wir vier Leute, alles Ehrenamtliche. Kunden waren zum Glück nicht da.

Wie lautete die Aufforderung der Feuerwehr?

Barbara Posern: Wir sollen sofort raus. Fenster schließen. Licht aus. Wir wurden aus Sorge vor der Rauchgasentwicklung und eventuellen giftigen Gasen auf die andere Seite der Goerzallee geschickt.

Als wir rauskamen, mussten wir erst mal zweimal gucken: Wir sind im Dunklen rausmarschiert, ganz schlimm. Marion Herzog vom „Rumpelbasar“-Team

Es war eine immense schwarze Rauchwolke …

Marion Herzog: Als wir rauskamen, mussten wir erst mal zweimal gucken: Wir sind im Dunklen rausmarschiert, ganz schlimm.

Barbara Posern: Wir haben dann bestimmt zwei Stunden auf der Straße gewartet, weil wir ja den Schlüssel hatten und die Feuerwehr eventuell in unsere Räume wollte.

Marion Herzog: Dann hat uns ihr Mann abgelöst. Und als die Feuerwehr sagte, es könne noch Stunden dauern, hat er den Schlüssel für den „Rumpelbasar“ bei der Feuerwehr hinterlegt.

Wie tief saß der Schreck?

Barbara Posern: Ach, Angst hatten wir keine. Wir haben ganz pragmatisch gedacht, dass wir morgen ja wieder rein können.

Marion Herzog: Wir sind generell sehr positiv.

Nach dem Großbrand bei Diehl: Rechts ist die verkohlte Wand zum Nachbargebäude zu sehen, in dem der „Rumpelbasar“ seine Verkaufsfläche hat. © Boris Buchholz

Haben Sie sich schon einen Überblick über den Zustand Ihrer Räume machen können?

Marion Herzog: Am Sonnabend hat uns die Feuerwehr reingelassen. Und heute waren wir auch noch mal drin. Aber die haben uns dann auch gleich wieder rausgeholt, weil eventuell noch Glutnester da sind. Wir müssen abwarten, jetzt dürfen wir ja auch wieder nicht rein.

Im Untergeschoss haben wir unser Lager für Sommer- und Winterwaren und das Weihnachtssortiment. Marion Herzog

Und wie sieht es innen aus?

Marion Herzog: Ein bisschen übel, das Büro ist praktisch unter Wasser. Wir müssen unsere Unterlagen aus dem Löschwasser holen.

Barbara Posern: Der Verkaufsraum ist auch unter Wasser.

Marion Herzog: Im Untergeschoss haben wir unser Lager für Sommer- und Winterwaren und das Weihnachtssortiment.

Barbara Posern: Das haben wir alles in Kartons gelagert, die stehen auf der Erde. Mindestens die unteren Kartons werden natürlich alle durchnässt sein.

500 Quadratmeter ist der „Rumpelbasar“ groß, dort stand überall Wasser.

Wie viel Ihrer Waren sind zerstört?

Marion Herzog: Wir wissen es noch nicht.

Das Löschwasser ist bei Bränden das eine Problem, Ruß und der Geruch zwei weitere.

Barbara Posern: Ich glaube aber, Ruß ist nicht reingekommen, es scheint nur das Wasser zu sein.

Unsere Befürchtung ist, dass wir sechs Wochen lang nicht wieder aufmachen können. Sylvia Wiesner vom Vereinsvorstand

Was ist mit dem Brandgeruch?

Marion Herzog: Der Geruch ist da, wo der Fahrstuhl ist, natürlich, da ist die Belüftung. Beispielsweise stinkt es auch im Büro. Aber der Rest, also wo die Kleidung ist, da riecht’s überhaupt nicht.

Barbara Posern: Das ist nur nass. Wasser ist praktisch in allen Räumen, oben und unten. Auch im Porzellan ist Wasser.

Auf was hoffen Sie jetzt – und was fürchten Sie?

Sylvia Wiesner: Unsere Befürchtung ist, dass wir sechs Wochen lang nicht wieder aufmachen können.

Marion Herzog: Wir haben ja dadurch keine Einkünfte.

Sylvia Wiesner: So ist es, und die Miete geht weiter, die Gehälter gehen weiter. Das wird alles ziemlich schwierig.

Barbara Posern: Das mit der Miete geht, sie werden sie uns erst abziehen und dann wieder erstattet.

Sylvia Wiesner: Nicht so naiv!

Bessere Tage: Das Team des „Rumpelbasars“ beim Sortieren von Spenden. © privat

Wird der „Rumpelbasar“ diese Krise überstehen?

Marion Herzog: Das können wir nur hoffen – aber wir sind optimistisch, wir haben ja schon mal so ein Überlebenstraining absolviert. Wichtig wäre jetzt, dass wir für die Versicherungen an unsere Unterlagen kommen. Ich denke, das meiste wird abgedeckt.

In Ihrem Sozialkaufhaus ist ja nur Gebrauchtes zu finden – welcher Wert würde von der Versicherung ersetzt werden?

Sylvia Wiesner: Das wissen wir noch nicht.

Barbara Posern: Weil wir ja nun erstmal keinen Verkauf machen können, haben wir natürlich keine Einnahmen – das könnte uns ersetzt werden.

Wann wird der „Rumpelbasar“ wieder öffnen?

Marion Herzog: Das können wir nicht sagen.

Verfügt der Trägerverein über Rücklagen, um diese Zeit zu überbrücken?

Marion Herzog: Etwas Rücklagen haben wir, ja. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, auch mit Corona, agieren wir immer sehr vorsichtig. Schwierig wird unsere Lage natürlich auch dadurch, dass wir keine neue Ware hereinbekommen, das darf man nicht vergessen. Die Leute bringen uns ja zweimal die Woche die Ware, die wir dann gleich veräußern können. Das kann jetzt nicht geschehen, das ist schon heftig.