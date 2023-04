Berlin segelt an Großes Fest für alle am Havelufer

Seit Anfang April beginnen sich die Winterlagerplätze zu leeren, aufgebockte Boote werden von ihren Planen befreit, in den Hallen wird der schwimmende Untersatz fit für die kommende Saison gemacht. Das Kran-Ballett tanzt auch im Berliner Südwesten und hebt an den Wochenenden ein Boot nach dem anderen in Wannsee oder Havel, Stölpchen- oder Pohlesee.

Es wird auch Zeit: Denn am Samstag, 22. April, feiern die Vereine an Wannsee und Unterhavel sowie der Berliner Seglerverband das offizielle Ansegeln in die Sommersaison. Ausgerichtet wird das Fest für Seglerinnen und Segler sowie alle weiteren wasser- und feieraffinen Menschen in diesem Jahr von der Seglervereinigung 1903, oder kurz SV03. Der hübsche Hafen des Vereins liegt am Wannseebadweg rechts an der Brücke, die auf die Insel Schwanenwerder führt.

Großes Segel-Fest mit über 1500 Gästen

„Wir erwarten etwa 1500 Gäste und rund 100 Segelboote, die in der Bucht ankern werden“, sagt Florian Lanz von der SV03. „Ob Segler oder Nicht-Segler, eingeladen sind alle Berlinerinnen und Berliner, die Lust haben, etwas maritime Luft zu schnuppern.“ Unter den Gästen wird sich politische Prominenz tummeln: Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini (SPD) hat ihr Kommen ebenso zugesagt wie die drei Sportstadrät:innen Spandaus, Steglitz-Zehlendorfs und Reinickendorfs. Auch Thomas Härtel, der Präsident des Landessportbundes, will mitfeiern – und Polizeidirektor René Behrendt von der Wasserschutzpolizei ebenso.

Um 11 Uhr beginnt das Fest am Wasser, die Band „Die Guten“ spielt, die Marktstände öffnen. „Von der klassischen Bratwurst im Brötchen bis zum Lachsteller und von Fassbier bis Prosecco wird das Angebot reichen“, verspricht Florian Lanz.

Nach der Flaggenparade beginnt die Saison

Um 13 Uhr wird es dann maritim-traditionell: Erst werden Reden geschwungen und auf die neue Saison eingestimmt. Auch ein Geburtstag wird gefeiert werden, die SV03 wird dieses Jahr 120 Jahre alt. Dann ist Zeit für die Flaggenparade: Alle rund 40 Flaggen der Segelvereine von Wannsee und Unterhavel werden gehisst – das Zeichen, dass die Saison eröffnet ist.

Gastro-Tipp Die Terrasse des Vereinslokals ist ein guter Ort zum Genießen und Entspannen – und zum Beobachten des Hafenkinos. Das Bier vom Fass kostet 2,50 Euro, Limonade und Schorlen 2 Euro. Geöffnet ist mittwochs bis freitags ab 16 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr (Wannseebadweg 40, 14129 Berlin; mehr: www.sv03.de).

Am besten ist es, auf dem eigenen Kiel, mit dem Fahrrad oder der S-Bahn anzureisen, denn die Parkmöglichkeiten auf Schwanenwerder sind begrenzt; der nächste größere Parkplatz befindet sich am Strandbad Wannsee. „Da viele der Gäste umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wird vom S-Bahnhof Nikolassee ein Shuttleservice eingerichtet“, sagt der Co-Organisator von der SV03. Der Shuttle-Bus wird am Ausgang Borussenstraße auf Fahrgäste warten und zwischen Vereinsgelände und Bahnhof pendeln.

Für alle, die mit eigenen Booten in der windgeschützten Bucht ankern, richtet der Verein ein Bootsshuttle ein. Sowohl der Eintritt zum Fest als auch die Shuttle-Services sind kostenfrei – einem Ausflug an die Ufer des Südwestens steht nichts im Wege.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen: