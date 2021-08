Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.600 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Endlich soll die Sanierung des ältesten erhaltenen Wohnhauses in Wilmersdorf, des Schoeler-Schlösschens in der Wilhelmsaue, weitergehen. Passsanten werden dies zunächst an Bauschildern erkennen. Das Bezirksamt wolle die Infotafeln bis Ende August vor dem denkmalgeschützten Haus aufstellen, sagte Bildungs- und Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) im Kulturausschuss der BVV. Die Innensanierung beginne "im Herbst". Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

BVV streitet über Wohnungsbau auf der Schmargendorfer Cornelsenwiese

29-Jährige debütiert als Krimiautorin – und sucht Kieztipps für ihr zweites Buch

Bezirksamt vergrößert Stadtplatz an der Wundtstraße

Senat startet Bürgerbeteiligung für "Stadteingang West" in der Umgebung des Messegeländes

Der Hubertussee stinkt

Künstlerhof lädt zu Tagen der offenen Türen ein

Wahlplakate verschandeln Grünanlage

