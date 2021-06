Dieses Berliner Freibad wurde 1974 eröffnet – mit Rum vom Bademeister, aber das ist eine andere Geschichte. Seit dem WM-Sommer 1974 wird hier im Berliner Westen also schon geplanscht und auf der Wiese rumgelümmelt und Pommes gefuttert. Der Name: "Kombibad Spandau-Süd".

50 Jahre ist dieses Freibad nun bald alt, und das sieht man der Anlage auch an. Deshalb soll es modernisiert werden. Doch die Umsetzung verschiebt sich erneut. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Für 5,6 Mio Euro bekommt das Freibad zwei neue Schwimmbecken aus Edelstahl. Da reißen keine Fugen, da platzen keine Fliesen. Toll! Nicht so toll: Sollte alles längst erledigt sein - das hatte ich Ihnen im Frühjahr erzählt.

Doch jetzt gibt es Neuigkeiten via Sportstaatssekretär Aleksander Dzembritzki, SPD, auf Anfrage von Franziska Leschewitz, Linke, im Abgeordnetenhaus. Erst mal die Infos für die Minis: Das Kinderplanschbeckens wird versetzt. Es wird ein „Matschspielplatz“ geplant.

Ist schon lange zu: der alte Imbiss. Gab es vermutlich schon zur Eröffnung in den 70ern. Foto: André Görke

Und jetzt die Infos für die Großen: Duschen und Pommesbude werden doch nicht erneuert. „Im Außenbereich gibt es einen Gesamtsanierungsbedarf – einschließlich der Becken und der Neuerrichtung eines Umkleide-, Duschen- und Gastronomiegebäudes – in Höhe von 9 Millionen Euro“, so Dzembritzki. „In absehbarer Zeit“ gebe es dafür allerdings kein Geld in der Haushaltskasse.

Die große Liegewiese im Schatten des Hochhauses. Links hinter dem Baum befinden sich die Schwimmbecken. Foto: André Görke

Die verstaubte Saunaanlage im Obergeschoss des Hallenbades (erinnern sich nur noch unsere Großeltern dran) müsste zudem für 1,5 Mio saniert werden, was allerdings ganz weit hinten auf der Agenda steht. Also bleibt es erst einmal bei den beiden neuen Außenbecken für Berlin-Spandau.

Doch da gibt es einen (Handtuch-)Haken. Während die Bäderbetriebe im Frühjahr noch eine Erneuerung der Becken bis zum Frühsommer 2022 ankündigten, schreibt der Staatsekretär nun in seinem Papier „bis 2023“. Geplant war die Sanierung ursprünglich bis Frühsommer 2021.

Von außen: Im Dezember 2017 wurde das Solarium (links) geschlossen. Foto: André Görke

Das große Freibad an der Gatower Straße planscht übrigens in der ersten Schwimmbadliga. Hier die Zahlen:

2016: 78.000 Besucher

2017: 64.000 Besucher

2018: 106.000 Besucher

2019: 90.000 Besucher

2020: 39.000 Besucher

Unglaublich ist übrigens die Zahl aus einer anderen und ebenfalls neuen Spandau-Statistik, die zeigt, wie wichtig der Bau der neuen Wasserball-Arena an der Gatower Straße ist (20 Mio, bis 2027). Dort kamen zuletzt 153.000 Besucherinnen und Besucher und quetschen sich in die Halle. Die ist völlig am Limit. Der Schulsport soll deshalb in Zukunft auch die Wasserball-Arena nutzen können.

Ein Winteridyll: Blick aus der neuen Schwimmbadgastro "Wassermann" auf das Hauptbecken. Foto: André Görke

