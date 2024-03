Berliner Gastronomie Ku’damm-Hotel Bristol hat bald wieder ein Restaurant

Im Sommer 2023 schloss das Restaurant Reinhard’s im Hotel Bristol Berlin am Kurfürstendamm / Ecke Fasanenstraße. Nun teilte Hotel-Chef Frank Ketterer mit, dass im Mai ein Nachfolger mit einer „Mischung aus levantinischer und europäischer Küche“ eröffne.

Ein Plakat verrät den Namen „Scirocco“ und führt auf die Spur des Wirts – es handelt sich um Felix Brandts, der am Hardenbergberplatz bereits das „Papillon“ betreibt. Außerdem läuft im Hotel eine umfangreiche Modernisierung. Von den 301 Zimmern und Suiten wurden bisher 50 renoviert..

Das ursprüngliche Restaurant „Kempinski-Eck“ hatte 1952 zusammen mit dem Hotel „Bristol Kempinski“ eröffnet, das damals als „erstes Haus“ in West-Berlin galt. Viele der Prominenten aus aller Welt, die darin übernachteten, besuchten auch das Restaurant. Es wurde 2005 umgebaut und um einen Boulevard-Balkon im Obergeschoss ergänzt. So sollte ein Ersatz für das nahe Café Kranzler am Ku’damm entstehen, von dem nur noch die Rotunde existiert.

Nur ein Jahr später übergab Kempinski die Bewirtschaftung an Reinhard’s. 2017 zog sich die Hotelgruppe als Betreiber des ganzen Hauses zurück, das seitdem von der Immobilienfirma Aroundtown aus Luxemburg geführt wird.