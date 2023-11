Berliner Gastronomie-Tradition seit 1921 Restaurant Habel nach Brand wiedereröffnet und modernisiert

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 285.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Schon seit 1921 besteht das Restaurant Habel am Roseneck in Wilmersdorf. Mitte Juni diesen Jahres brannte das als Bier- und Weinstube und Prominententreff bekannte Lokal jedoch durch einen Kurzschluss im Kühlschrank aus. Vor wenigen Tagen konnte es wieder öffnen. Statt die Alt-Berliner Atmosphäre zu restaurieren, entschied sich der Eigentümer für eine Modernisierung . Unter anderem wirkt die Bar nicht mehr so urig, aber mit viel dunklem Holz noch immer gemütlich. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Denkmalverein feiert Jubiläum

Abwahlantrag gegen CDU-Jugendstadtrat nach Kündigung eines sozialistischen Clubs

Bezirksamt plakatiert Bilder entführter israelischer Kinder

Der Joachimsthaler Platz heißt nun Grünfeld-Ecke

Immobilienkonzern Signa stoppt Bauprojekte – darunter die Hochhauspläne am Ku’damm

Fußball-Oberligist CFC Hertha 06 schließt Vize-Präsidenten und zwei Spieler wegen Antisemitismus aus

Zerstörte Büchertauschzelle am Leon-Jessel-Platz ist repariert

Diebe klauen reihenweise Auto-Scheinwerfer

Wir verlosen Konzertfreikarten

Jubiläums-Schwimmtag im alten Stadtbad Charlottenburg

Eisspeedway-Rennen dürfen nicht mehr stattfinden

