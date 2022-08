Unsere Newsletter aus den Bezirken wurden berlinweit inzwischen mehr als 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Pankow darf Fahrräder von Online-Lieferdiensten nicht pauschal von den Gehwegen des Bezirks verbannen. Das wäre „rechtswidrig“, hat das Bezirksamt nach einem mündlichen Gerichtstermin nun eingeräumt. Anlass der Stellungnahme war der Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) aus dem Mai, das Bezirksamt solle „Online-Lieferdiensten keine Erlaubnis für die Sondernutzung des Pankower öffentlichen Straßenraums“ erteilen. Mehr dazu im Newsleter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Kehrt der Wochenmarkt an der Hermann-Hesse-Straße in Niederschönhausen zurück? Nun ist eine Entscheidung gefallen

Aktuelles aus der Bezirksverordnetenversammlung

Namensdebatte und Schadenersatzklage: Droht die nächste Eskalation im Botanischen Volkspark Blankenfelde?

Nicht genug Platz für Fahrräder: Darum werden die Radstreifen auf der Greifswalder Straße nicht weiter grün bepinselt – auf der Berliner Allee fehlen sie ganz

Autofahrer sollen zahlen: Aus für letzte kostenlose Parkplätze im S-Bahnring naht

Drei Neue für Pankow: Straßen in Buch werden nach Ärztinnen benannt

Ein Traum für Sprühsportler? Eine neue Turnhalle in Prenzlauer Berg lockt Graffiti-Maler mit verführerisch weißen Wänden an

Konzerte, Comedy, Kunst: Weißenseer Kultursommer läuft an

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Whisky mit grünem Wasserstoff: Ein Museumsbesuch mit bis zu 50 Prozent Alkohol

Vor 23 Jahren verhinderte er einen Kahlschlag durch den Düppeler Forst: Heute treiben den ehemaligen Zehlendorfer Bezirksbürgermeister Klaus Eichstaedt die steigenden Energiepreise um

Eltern machen Druck: Mehr Sicherheit für Schulkinder am Ostpreußendamm gefordert – seit 10 Jahren keine Verbesserung

Waldsee-Sorgen: Oben fast ein Idyll, unten zwei Meter stinkender Schlamm — Stadtrat will für Entschlammung des Sees sorgen

Gesundheit geht vor: Aktionstage „Ge(h)meinsam unterwegs” starten

Triathlon: Florian Seifert ist der BerlinMan, Anja Leuendorff die BerlinWoman des Jahres 2022

Farbenfrohe Luft-Shows: Drachenfest in Potsdam

Wolfsburg gegen Zehlendorf: Saisonauftakt der B-Juniorinnen-Bundesliga

Flohmarkt und Familienfest: Kiezbasar in der Rothenburgstraße

Das Ziel Aufstieg haben beide: Unions Fußballerinnen gewinnen bei Viktoria 2:1

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Bezirksamt will "Schulzonen" vor allen Grundschulen einrichten

In Trauer: Christian Ströbele, Rechtsanwalt und erster Grünen-Bundestagspolitiker für Xhain, ist gestorben

Bericht aus der ersten BVV nach der Sommerpause

Auslandsjahr-Stipendien für Schüler:innen über die Kreuzberger Kinderstiftung

"Tote Flächen" in Miniwälder verwandeln: Der Verein tinyforestberlin sucht Mitstreiter:innen

Bezirk hält Ort der Polizeiwache am Kottbusser Tor für ungeeignet

Gruppenausstellung "Transition" in der Fotogalerie Friedrichshain

Foto-Kunst: Ostkreuz-Absolvent:innen in der Urban Spree Galerie

Feminist Art Festival im Metropolenhaus

Draußen-Bibliothek und Konzerte auf dem Tempelhofer Feld

Tipp: Kindergeburtstage in der Berlinischen Galerie

25 Jahre elternfreier Spaß im "Känguruh"

Görli-Fest mit Reggae

Das war das TiB-Sportakrobatik-Sommerfest

