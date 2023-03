Berliner Jusos gegen Schwarz-Rot „Es kann nicht sein, dass wir diese Berliner CDU ins Rote Rathaus bringen“

Sinem Taşan-Funkes Terminkalender ist in diesen Wochen gut gefüllt. Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei den Jusos, der SPD-Jugendorganisation, haben derzeit ein klares politisches Ziel: Sie möchten eine schwarz-rote Koalition in Berlin auf jeden Fall verhindern. Das haben die beiden Juso-Landesvorsitzenden Taşan-Funke und Peter Maaß von dem Moment an deutlich gemacht, als in der SPD die Entscheidung fiel, als kleinerer Partner in ein Bündnis mit der CDU zu gehen und keine Neuauflage der bisherigen rot-grün-roten Koalition zu wagen.

„Es kann nicht sein, dass wir diese Berliner CDU mit den Stimmen der SPD ins Rote Rathaus bringen“, sagt Taşan-Funke. Eine sozialdemokratische-progressive Politik sei an der Seite der Christdemokraten nicht möglich. Mit der CDU, die einen destruktiven Wahlkampf geführt habe, der auch gegen Minderheiten gerichtet gewesen sei, könnten die großen Herausforderungen in der Stadt nicht gemeinsam angegangen werden.

Die Jusos und andere engagierte Parteilinke wollen so viele SPD-Mitglieder wie möglich in Diskussionen erreichen und überzeugen. Also direkt an die Basis gehen, in die Versammlungen in den SPD-Ortsverbänden, die bei den Sozialdemokraten Abteilungen heißen, und für eine Absage an die geplante Koalition werben. Zeit haben sie dafür bis Ende des Monats; dann wollen SPD und Union mit ihren Koalitionsverhandlungen durch sein. Anschließend wollen die Sozialdemokraten ihre Mitglieder befragen.

Das fand ich cool, wie die Jusos die Sarrazin-Debatte führten und Druck machten. Sinem Taşan-Funke

Viele der heutigen Jusos seien in einer Zeit politisiert worden, als man gegen den Stillstand der von Kanzlerin Angela Merkel geführten Großen Koalition gekämpft habe, bis es 2021 mit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler „einen Befreiungsschlag“ gegeben habe, sagt Taşan-Funke.

Auch in Berlin habe es der SPD und der Stadt nie gutgetan, wenn sie mit der CDU eine Koalition eingegangen sei. „Niemals wird uns irgendwer oder irgendwas dazu bringen, eine Koalition mit der CDU zu unterstützen oder sie ohne Gegenwehr zu akzeptieren“, twitterte Taşan-Funke in der vergangenen Woche.

Ihr eigener politischer Werdegang beginnt schon in der Schule. Die heute 30-jährige Juristin und Referentin in einem Bundesministerium, aufgewachsen in Mariendorf und Tempelhof, ging in Lichtenrade aufs Georg-Büchner-Gymnasium.

Damals habe es auf der Schule nicht viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gegeben, diese seien eher auf der Realschule gelandet. Das habe sie schon seinerzeit als ungerecht empfunden. Ihr politisches Interesse wurde durch ein Debattierprojekt für Schülerinnen und Schüler des Europäischen Parlaments geweckt.

„Ende 2010 kam ich direkt aus der Schule zu den Jusos“, sagt Taşan-Funke. Die Jusos, denen unter 35-jährige SPD-Mitglieder automatisch angehören, engagierten sich damals gegen Thilo Sarrazin, den umstrittenen früheren sozialdemokratischen Finanzsenator. „Das fand ich cool, wie die Jusos die Debatte führten und Druck machten“, sagt sie.

Im Kreisverband Tempelhof-Schöneberg traf sie auch auf Kevin Kühnert, den heutigen SPD-Generalsekretär, der als Juso-Bundesvorsitzender die Kampagne Anfang 2018 gegen eine Neuauflage der Großen Koalition im Bund führte. Sie selber übernahm die Juso-Sprecherrolle von 2012 bis 2016 im Bezirk, wurde anschließend stellvertretende Landesvorsitzende und 2020 dann gemeinsam mit Peter Maaß Landesvorsitzende.

Bei den Wahlen 2021 und auch bei der Wiederholungswahl trat Taşan-Funke als Direktkandidatin für Marienfelde an. Allerdings erfolglos: Marienfelde ist ein Wahlkreis, der traditionell an die CDU geht.

