Berliner Kindertheater gastiert auf der Domäne Dahlem Mutige Stadtmusikanten und chaotische Clowns

Das nicht gerade üppige Kindertheater-Angebot im Südwesten ist um eine Bühnen-Facette reicher: Bis Ende Mai gastiert das Galli-Theater auf der Domäne Dahlem. Nach der Schließung des einzigen Kindertheaters des Bezirks in Lichterfelde-West vor zwei Jahren werden Vorstellungen für Menschen unter zwölf Jahren im Bezirk nur noch im Zimmertheater Steglitz in der Bornstraße, in der bezirkseigenen Schwartzschen Villa und sporadisch an wechselnden Veranstaltungsorten aufgeführt. In Sachen Kindertheater ist der Bezirk jenseits der Schloßstraße ein großer weißer Fleck.

Doch jetzt hebt sich jeden Samstag und Sonntag auf der Domäne Dahlem um 14 Uhr der Theatervorhang für Menschen ab vier Jahren.

Am kommenden Samstag, 15. April, machen ein lahmer Esel, ein müder Hund, eine zahnlose Katze und ein alter Hahn von sich reden: Im Mitmachtheater erzählt Marion Martinez die Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“. Am Ende, das sei verraten, siegt die gemeinsame Kraft des Viergespanns gegen die Räuber.

Doch auf dem Weg dahin wechselt die Schauspielerin stetig die Rollen – die junge Zuschauerschar kann diesen Wechsel nicht nur hautnah verfolgen, die Kinder können auch ihre Gedanken und Ideen einwerfen und das Geschehen beeinflussen. An vielen Stellen des Stücks ist das Publikum außerdem eingeladen, selbst auf der Bühne aktiv zu werden. Frei nach dem Motto: Gemeinsam werden wir die Dahlemer Stadtmusikanten schon schaukeln!

Ein richtiges Clown-Theater

Am Sonntag, 16. April, haben die Clowns Tui und Rata ein dickes Problem: Sie würden gerne mit der Show anfangen, aber der Zirkusdirektor taucht einfach nicht auf. Also nehmen die beiden das Heft des Handelns in die eigenen Clowns-Hände, es entsteht nicht nur ein lustiges Tohuwabohu, sondern auch ein heftiger Streit. Ob sich Harald Diesner und Rainer Eckhardt, so heißen die beiden Clowns in ihrem „zivilen“ Leben, am Ende des Stücks „Clowns Ratatui“ wieder vertragen, wird der Sonntagnachmittag zeigen.

Die Eintrittskarten kosten für die Stücke je 7 Euro (Kinder) beziehungsweise 9 Euro (Erwachsene). Was das Galli-Theater noch alles auf der Domäne Dahlem (Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin, U3 Dahlem Dorf) präsentiert, steht hier im Theaterprogramm.

