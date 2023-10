Berliner Kultur Früheres Fotostudio am Kurfürstendamm wird temporäre Galerie

Aus Draht gewickelte Figuren sind zur größten Besonderheit im Schaffen des Bildhauers und Malers Jonas Hödicke geworden. Auch auf manchen seiner Gemälde sind solche Figuren zu sehen – zum Beispiel auf dem Bild namens „Spy“, mit dem wir den Künstler fotografiert haben. Am Donnerstag der kommenden Woche startet seine Ausstellung „Endzeitliebe“ in einem ehemaligen Fotostudio am Kurfürstendamm. Für Hödicke bedeutet dies auch eine Rückkehr nach Wilmersdorf, wo er vor 39 Jahren geboren wurde.