Sie ist Lehrerin und Buchautorin aus Berlin-Gatow. Hier spricht die Berlinerin Jenny Grethen über ihre Leidenschaft, Buchtipps und Wünsche zum Schulstart ans Rathaus von Berlin-Spandau. Ihre Bücher schreibt sie unter dem Namen Jen Rivers. Der Fragebogen erschien wie immer zuerst im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Berlin-Spandau. Den gibt es in voller Länge jetzt kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke

Frau Jenny Grethen, Sie sind Lehrerin in Berlin-Spandau und haben ein Buch geschrieben. Es heißt?

„Das Buch heißt ‚Close to you – Fast perfekt‘ und ist im DP Verlag, also digitalpublishers, als Print und E-Book erschienen. Es handelt sich um eine New-Adult-Gay-Romance. In der Buchhandlung Kladow sollte das ein oder andere Exemplar vorrätig sein – so oder so ist es in allen Buchhandlungen bestellbar!“

Für uns kurz & knapp: Worum geht‘s im Buch?

„Im Buch geht es um den 18-jährigen Bürgermeistersohn River, der nach außen hin das perfekte Leben führt. Er ist beliebt, mit dem hübschesten Mädchen der Schule zusammen und Captain des Basketballteams. Niemand ahnt, wie es wirklich in ihm aussieht, abgesehen von seinem besten Freund Jace. Als die beiden sich in einer Partynacht näherkommen, ist schlagartig nichts mehr, wie zuvor und River verliert seinen letzten Halt, während zeitgleich seine Familie nach und nach auseinanderbricht.“

Ist das Ihr erstes Buch?

„‚Close to you‘ ist mein erstes Buch, aber sicher nicht mein letztes. Ich scheibe eigentlich schon immer. Schon als Kind habe ich Detektivgeschichten geschrieben, im Jugendalter waren es dann eher Liebesromane. Mit ‚Close to you‘ habe ich allerdings meinen ersten Roman beendet. Die Idee war eines Tages da – und durch die Unterstützung von meinem Mann und meinen Freunden konnte ich sie auch verwirklichen.“

Im Alltag sind Sie Lehrerin in Gatow. Was unterrichten Sie?

„Ich bin Klassenlehrerin einer 6. Klasse und unterrichte die Fächer Deutsch, Mathe und Gesellschaftswissenschaften. Ich bin aber auch gerne in den Fächern Sachunterricht und Kunst unterwegs. Was ich dort besonders schätze? Die Arbeit mit den Kindern. Bei uns im Klassenraum wird extrem viel gelacht. Die schöne Umgebung in Gatow und der tolle Schulhof tun natürlich ihr übriges, damit man sich wohlfühlt.“

Sind Sie gebürtige Gatowerin?

„Ich wurde in Braunschweig geboren, bin allerdings schon im Kindesalter nach Kladow gezogen. Hier habe ich mich dann nicht mehr wegbewegt. Ich habe ich die Grundschule am Ritterfeld besucht und nach der sechsten Klasse ging es dann auf das Hans-Carossa-Gymnasium, wo ich dann später auch meinen Ehemann kennengelernt habe.“

Haben Sie seit der Kindheit einen Fleck, der Ihnen in Spandau besonders am Herzen liegt?

„Der Groß Glienicker See ist natürlich einfach nur wunderschön, ebenso wie die Imchenallee. Tatsächlich zieht es mich aber seit meiner Kindheit in die Buchhandlung Kladow. Ich liebe diesen Ort.“

Das Rathaus liest mit: 3 Dinge, die nach den Ferien auf die Agenda gehören?

„Mir liegen Anfang des Schuljahres besonders die Schulanfänger am Herzen, die versuchen ihren Schulweg zu meistern. Hier würde ich mir wünschen, dass sie wesentlich mehr dabei unterstützt werden würden. Außerdem wünsche ich mir, dass rechtzeitig alles dafür getan wird, um coronabedingte Unterrichtsausfälle im Herbst/Winter zu vermeiden. Außerdem wünsche ich mir eine sinnvolle Lösung, um das Chaos an der Uferpromenade in den Griff zu bekommen. Am besten komplett autofrei an warmen Tagen.“

Für die letzte Ferienwoche: Ein kleiner Ausflugstipp für Eltern mit Kids in Spandau?

„Als Ausflugstipp mit Kindern empfehle ich immer einen Ausflug in den Wald. Aber auch die Zitadelle ist einfach nur einzigartig und vor allem für Kinder spannend.“

Und, natürlich!, Ihr Buchtipp? Die nächsten Ferien kommen bestimmt… aber nicht Ihr Buch nennen!

„Meine Allround-Buchempfehlung für Jung und Alt ist immer Harry Potter, ebenso wie die Edelstein-Trilogie. Ansonsten kann ich die ‚Kiss me‘-Reihe von Stella Tack sehr empfehlen. Für Kinder ist auch die ‚Bitte nicht öffnen‘-Reihe von Charlotte Habersack einfach nur klasse.“

