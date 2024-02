Berliner Stadtgeschichte Landesarchiv am Eichborndamm öffnet seine Türen

Am Eichborndamm sind Dokumente, Pergament, Pläne, Fotos und Filme aus mehreren Jahrhunderten Berliner Stadt- und Landesgeschichte eingelagert. Einst wurden dort Waffen und Munition für die deutsche Kriegsmaschinerie gefertigt, seit 2001 wachsen die Experten des Berliner Landesarchivs dort über die Zeugnisse der Zeit. Zum bundesweiten Tag der Archive werden am kommenden Samstag die Pforten des Backsteinbaus für alle geöffnet. Diverse Veranstaltungen geben Einblick in die Arbeit und den Ort – was Sie dort alles erfahren können, lesen Sie im Newsletter.

Die Newsletter vom Tagesspiegel aus allen Berliner Bezirken können Sie hier bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus REINICKENDORF hat unser Bezirks-Experte Valentin Petri diese Tipps und Themen für Sie:

Kostenexplosion beim Paracelsusbad : Die Mängelliste in voller Länge

: Die Mängelliste in voller Länge Bauvorhaben auf dem TetraPak-Gelände in Heiligensee: Bezirk kündigt frühzeitige Bürgerbeteiligung an

in Heiligensee: Bezirk kündigt frühzeitige Bürgerbeteiligung an 1. Bundespreis für die Ernst-Litfaß-Schule: eine von Deutschlands besten Schülerzeitungen kommt aus Wittenau

Wie der Hermsdorfer See entschlackt wird und warum das am Tegeler Fließ nicht passiert

Namenloser Platz in Waidmannslust wird getauft

Erneuter Zwischenfall am Ankunftszentrum in Tegel: Sicherheitsmann verletzt Kollegen im Streit

in Tegel: Sicherheitsmann verletzt Kollegen im Streit Kultur: Historische Krimilesung in der Humboldt-Bibliothek

Bekannte und unbekanntere Komponisten: Junges Kammerorchester spielt in Tegel

„Blickfeld“: Neue Ausstellung im Museum Reinickendorf

Termine: Erzählcafé mit Geflüchteten und Alteingesessenen am Schäfersee

Das neue Gleichgewicht der Großmächte: Frohnauer Diskurs mit Herfried Münkler

Sport: Cheerleade r aus dem Märkischen Viertel reisen in die USA und brauchen Unterstützung

r aus dem Märkischen Viertel reisen in die USA und brauchen Unterstützung Mittel vom Senat für freiwilliges Engagement

