Tagesspiegel Plus Berliner Touri-Statistik mit Tücken : Was sind das eigentlich für 2600 neue Hotelbetten in Spandau?

Das Staunen in der Innenstadt war groß. Doch in der neuen Statistik geht es nicht um Luxus, Backpacker, Lachs-Buffet, sondern um Massenunterkünfte mitten im Industriegebiet.