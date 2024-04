Tagesspiegel Plus Berliner U-Bahnlinie 8 : Wie die BVG für mehr Sauberkeit auf Bahnhöfen sorgen will

Drogenkonsum, Müll und Dreck: Mit mehr Personal und Sicherheitsdiensten will die BVG die Lage in den U-Bahnhöfen in Neukölln und Kreuzberg verbessern.