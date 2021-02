Neue Schule neben ICE-Gleisen: Beeilung am Buffet!. Backstein, Altbau und null Platz: Letzte Woche war die Not der Zeppelin-Grundschule (290 Kinder, Chefin: Heike Strehl) Thema hier im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Wegen der Unesco-Vorschriften sind bunte Container und Außentreppen nicht möglich. Für eine Mensa fehlt Platz. Und die Turnhalle liegt viele hundert Meter entfernt. Was tun? Schulstadtrat Helmut Kleebank, SPD, lenkte den Blick aufs Gestrüpp an der ICE-Strecke nach Hamburg – hier meine Fotos für den Spandau-Newsletter. Seine Idee: Hier kann ein Schulneubau ab 2026 mit allem Pipapo entstehen, aber die Zeit eilt – „…sonst entsteht hier Wohnungsbau“, so Kleebank.

Jetzt fiel eine erste Entscheidung für Staaken. Kleebank rief dem Spandau-Newsletter gerade vom Rathausflur zu: „Das Bezirksamt hat beschlossen, dass wir den Neubau für die Zeppelin-Grundschule wollen. Damit gibt es Rückenwind für die nächsten Arbeitsschritte: 1.) Grundstückserwerb vom Bund. 2.) Sicherung der Finanzierung in der Investitionsplanung. 3.) Änderung des Bebauungsplans.“

„Die Schulgemeinschaft begrüßt diese Idee sehr, aber…“, schrieb Strehl an den Spandau-Newsletter. „Allerdings sprechen wir hier von einem Projekt, das sich über mindestens 7 Jahre erstreckt.“ Und: „Außerdem liegt das Grundstück an der Bahntrasse und es besteht die Möglichkeit, dass zum Ausbau der S-Bahn nach Falkensee zumindest Teile des Grundstücks benötigt werden.“

In der Tat will Verkehrssenatorin Regine Günther, Grüne, dort ab 2030 sechs (statt bisher zwei) Gleise für ICE, S-Bahn und Regionalbahn bauen lassen. Das Filet wird also bald aufgeteilt. Beeilung am Buffet!

Unten Heidelake, oben ICE- und Regiopiste zwischen Hamburg und Berlin. Foto: André Görke

[12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter - kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

Doch es gibt es auch Unmut im Viertel. Die Wohnungsbaugenossenschaft der Gartenstadt Staaken ("2400 Mitglieder") ist in Sorge. Vorstand Raik Hirsch hat sich jetzt auch beim Spandau-Newsletter des Tagesspiegel gemeldet.

"Wir sind Eigentümer der Gartenstadt Staaken, zu deren denkmalgeschützten Ensemble auch die Zeppelin Grundschule gehört", schreibt Hirsch. "Zwar sind wir nicht der Eigentümer der Schule, jedoch ist diese seit der Fertigstellung des ersten Teilabschnittes am 9. April 1915 untrennbar mit unserer Siedlung, also 1100 Wohneinheiten verbunden."

"Die Schule war und ist nicht nur eine der wichtigsten Versorgungseinrichtungen, sondern auch Teil unserer Gemeinschaft und somit tief verankert im Alltagsleben unserer Bewohner." Und weiter: "Uns trifft die geplante Schulschließung am Härtesten", sagt Hirsch. "Wir sind mit den Entscheidungen im Bezirksamt naturgemäß nicht einverstanden und haben den Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung bereits mitgeteilt, dass wir uns mit allen Mitteln gegen die Schulschließung wehren werden."

Gucken Sie sich genau um! Diese Figur befindet sich über dem Schuleingang (und es gibt noch eine zweite). Foto: André Görke

Nach Angaben des Bürgermeisters könnten in die alte Schule soziale Einrichtungen für die Staakener ziehen. Laut einer Machbarkeitsstudie sind dort „Seniorenangebote, Künstlerateliers, Jugendkunstschule“ möglich.

Lesen Sie mehr aus der Gartenstadt Staaken: Dort gibt es eine ganz besondere Feuerwache mit einer ganz besonderen West-Berliner Geschichte - mit den ersten Feuerwehrfrauen vor 40 Jahren.

[Den kompletten Spandau-Newsletter lesen Sie kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Der zentrale Platz in der Gartenstadt Staaken. Heidebergplan. Links und rechts die Schule. Foto: André Görke

Hier noch mehr Top-Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

- Neue U7 nach Staaken: Neue Infos, Kosten und Kommentare im Newsletter

- U-Bahnhof Pichelsdorfer Straße: Wo soll das sein? Newsletter nennt die Kreuzung - und die genaue Lage der anderen U-Bahnhlfe

- Neue U-Bahn: Wann könnte sie fertig sein? Das schätzt der Experte im Newsletter

- Berlins SPD-Boss Raed Saleh über die U-Bahnpläne und Lob für die Verkehrssenatorin

- Spandaus Wahlchef stellt sich im Newsletter vor (und sucht noch Leute) – es geht um TeBe, Kuchen und ganz viel Demokratie: Das große Interview mit vielen Tipps, wenn Sie Wahlhelfer werden möchten

- Offline: BVV schon wieder abgesagt

- Scharfe Lanke: Baustart in Spandaus schönstem Park – der Stadtrat verrät die Details im Newsletter

- Hohengatow, Gutspark Neu-Kladow, Gartenstadt Staaken: Neue Fotostrecken für Newsletter-Leserinnen und Leser

- Glienicker See in Kladow trocknet aus: der Krisengipfel mit Lesern - und 3 Tops mit Blick nach vorn.

- Pichelsdorfer Straße: Fällung von 70 Bäumen hat begonnen – hier das erste Foto

- JTW: Neue App fürs junge Kulturnetzwerk

- Zitadelle: Neue Videos zum Verkehr vor 100 Jahren

- Alarm in Kladow: Person treibt einsam auf Eisscholle

- Als der Spandauer SV den 1. Sieg in der 2. Liga holte: So nörgelte der Tagesspiegel am Freudentag vor 45 Jahren gegen Bayer Leverkusen – und ein großes Update der Fotostrecke zum SSV.

- Neues zur Mini-Grundschule in der Gartenstadt Staaken neben den ICE-Gleisen

- SC Staaken sucht neues Stadion – aber wo?

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 240.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.