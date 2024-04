Bewegende Schicksale aus Berlin Acht neue Stolpersteine in Friedrichshain-Kreuzberg

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden acht weitere Stolpersteine verlegt. Mit diesen wird am letzten freiwillig gewählten Wohnort an Menschen erinnert, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. „Wir erinnern an Menschen, die in den Kiezen, Straßen und Häusern gelebt haben, in denen wir heute leben. Sie waren Nachbar:innen. Mit den Stolpersteinen machen wir im Stadtbild auf ihre Schicksale aufmerksam“, sagt Bürger:innenmeisterin Clara Herrmann (Grüne).