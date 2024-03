Bezirksverordnete stimmen dagegen Weiterhin kein AfD-Stadtrat in Marzahn-Hellersdorf

Die AfD-Fraktion ist am Donnerstag in der Bezirksverordnetenversammlung erneut damit gescheitert, ihren Kandidaten zum Bezirksstadtrat und stellvertretenden Bürgermeister wählen zu lassen: Von den insgesamt 51 anwesenden Verordneten stimmten nur zehn – vermutlich die AfD-Mitglieder – für Martin Adam, alle anderen lehnten ihn geschlossen ab. Es ist nicht das erste Mal: Bereits in fünf vorherigen Wahlgängen zwischen August 2023 und März 2024 gab es keine Mehrheit für Adam.