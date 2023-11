Biber, sei wachsam! Kann ein Tunnel die dicken Tiere retten?

Berlins Biber leben gefährlich - wegen der Autoflut am Kanal zwischen Spandau und dem Ex-Flughafen Tegel. Die Tiere am Saatwinkler Damm waren deshalb nun Thema im Abgeordnetenhaus. Kann man dem Biber nicht irgendwie helfen?

Aktuell wird am Saatwinkler Damm gebaut, deshalb ist die Zahl der Autos etwas geringer, weil sie umgeleitet werden. Seit zwei Monaten wird am S-Bahnhof Gartenfeld gebuddelt und asphaltiert und ein neuer Übergang zum Neubaugebiet (1000 Wohnungen, „Halske Sonnengärten“) angelegt. Am 17. November soll laut Verkehrsinformationszentrale aber die Straße wieder frei sein.

Mitte November, Straßenbau auf dem Saatwinkler Damm. Rechts das Neubauviertel, links stehen noch Kleingärten. © André Görke

Dann sind die Biber, die von der Jungfernheide gen Kanal wollen, wieder in tödlicher Gefahr, weil die Zahl der Autos wieder deutlich zunehmen wird. Die Gefahr ist nicht neu, wissen Ortskenner - aber das Problem ist ungelöst: „In den vergangenen Jahren sind mehrfach Biber zu Tode gekommen, als sie den Saatwinkler Damm in Höhe des Nonnengrabens überqueren wollten“, klagte Stefan Häntsch, CDU, jüngst im Abgeordnetenhaus.

Die Gefahr ist den Fachleuten im Senat bekannt. Aber was ist das Problem? „Ein- und Auswanderung über das Nonnenfließ zum Hohenzollernkanal gestalten sich gefährlich, weil die Biber wegen einer Vergitterung des Fließes über den vielbefahrenen Saatwinkler Damm laufen müssen“, berichtete Staatssekretärin Britta Behrendt, CDU. Der Nonnengraben befindet sich etwa auf Höhe der vielen Sportplätze.

Also Tempo runter? Sieht Staatssekretärin Britta Behrendt anders: Besser wäre eine breite Biber-Piste im Untergrund. „Als einzig realistische Schutzmaßnahme sieht der Senat eine Aufweitung des Rohres an, damit die Biber dieses zur Unterquerung der Straße nutzen können. Hierfür ist ein Durchmesser von ca. 1,5 Meter erforderlich.“ 1,5 Meter Breite? Scheinen ganz schön dicke Biber zu sein. Und bisher gibt es auch nur eine Idee, keine konkreten Umsetzungspläne.

11.700 Autos rollen laut Senatszählung pro Tag über den Saatwinkler Damm

Aber auch Menschen sind ein Problem für die Biber: „Der Lebensraum wird von Experten als eingeschränkt geeignet bewertet. Insbesondere im Sommer kommt es durch Erholungsuchende, insbesondere Badende, zu häufigen Störungen.“ Das Freibad liegt ganz in der Nähe - der See ist sehr klein.

100 Biber gibt es in Berlin, und in Spandau leben besonders viele: in Kladow, im Südpark, am Stößensee („zwischen Schildhorn und der ‘Alten Liebe’“), am Grimnitzsee und in Haselhorst. Hier das kaputte Warnschild mit dem putzigen Biberlogo an der Rhenaniastraße.

Ein „Biber-Dialog-Display“ an der Rhenaniastraße in Berlin-Spandau. Sie sollen Autofahrer warnen, wenn sie im Bibergebiet zu schnell fahren. Für die Wartung ist der Senat zuständig. © André Görke

„Berlins Biber-Autobahn liegt an der Rhenaniastraße“, sagte Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. „Wer als Biber in Berlin von Nord nach Süd wandern will, muss über diese Straße. Die Havel nutzen sie weniger, weil die viele glatte Spundwände hat. Dort in Haselhorst befindet sich auch eine der ältesten Biberreviere unserer Stadt.“

Biber-Bau auf dem Spielplatz Haselhorst. © André Görke

Deshalb sind Spielplätze im Biber-Design gestaltet, tagsüber gilt Tempo30 auf der Rhenaniastraße und nachts ist sie sogar - noch - gesperrt. Mit dem Neubau der Brücke wird sich dort vieles ändern.

Tempo runter, hier laufen Biber lang. © André Görke

Und wo ist das älteste Biberrevier? „Älter ist nur noch eine Biberburg, die weiter nördlich liegt: in Reinickendorf“, sagt Ehlert, „in Heiligensee, am ehemaligen Grenzstreifen, wo heute Aldi steht. Dort bauten Biber 1990 ihre erste Burg und zogen im Laufe der Jahre weiter.“

In Charlottenburg-Wilmersdorf berichten die Fachleute des Senats von Biber-Quartieren im Schlosspark Charlottenburg, im Bereich der Schleuse Charlottenburg, im Bereich der Spree zwischen Charlottenburger Verbindungskanal, Goslarer Ufer und dem Hafenbecken am Österreichpark sowie in der Unterhavel u.a. am Grunewaldturm.

