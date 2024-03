„Black Dads Readers“ lesen in Kreuzberger Bibliothek Endlich mal nicht der einzige Schwarze Papa auf dem Spielplatz sein

Endlich mal nicht der einzige Schwarze Papa auf dem Spielplatz sein: Aus diesem Grund heraus gründeten sich die „Black Dads Germany“. Seither treffen sich Schwarze Väter regelmäßig in verschiedenen deutschen Städten, organisieren Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Am Samstag liest ihr Vorleseclub „Black Dad Readers“ in der Mittelpunktbibliothek am Kotti. Hier erzählt Co-Gründer Andrew Fynecontry-de Bana, wie die Black Dads gegen Stereotype und für mehr Inklusion kämpfen.