Bücher statt Bier Berliner Ratskeller als Bibliothek neu eröffnet

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Inmitten der alten Statuen, Rundbögen, Buntglasfenster und Holzvertäfelungen hat die Hauptstelle der Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf – die Heinrich-Schulz-Bibliothek mit Musikabteilung – ihr neues Quartier im Ratskeller eröffnet. Zwei bis drei Jahre lang soll das Souterrain des Rathauses als Ersatzstandort dienen. Der Umzug der Bibliothek aus ihren Räumen nebenan war nötig, weil dort unter anderem das Dach saniert werden muss. Der Ratskeller war gastronomisch schon länger geschlossen und zwischenzeitlich anderweitig genutzt worden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ein Krimi mit Holocaust-Bezug – der spannende Debütroman eines Rechtsanwalts

Fortschritte bei Kanalreparatur am Kaiserdamm

Streit um Weihnachtsmarkt: Bezirksamt und Ex-Veranstalter kritisieren Schlösserstiftung

Bauarbeiten auf dem Ludwigkirchplatz dauern länger

Politischer Machtkampf: CDU wählt Detlef Wagner zum Kreisvorsitzenden

Wohin soll der Thai-Markt im Preußenpark umziehen?

Ex-Baustadtrat wird Planungschef für den ehemaligen Flughafen Tempelhof

Kino überträgt „Pasifal“ aus Bayreuth – und wir verlosen Freikarten

Bezirk verleiht Fahrrad mit Picknick-Ausrüstung

Zum Debüt der Fußballerinnen: Hertha-Feier im Olympiapark

Zuviel Radverkehr in der Fußgängerzone: „Jelbi“-Station kurz nach der Eröffnung gesperrt

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.