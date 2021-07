Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 251.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.500 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Allein gegen alle Parteien - Vorsitzender des Bürgervereins am Lietzensee kandidiert bei der Bundestagswahl: Norbert Voß hat starke Gegner:innen, mit ihm treten im Charlottenburg-Wilmersdorfer Wahlkreis 80 zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Klaus-Dieter Gröhler (CDU), der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), den es ebenfalls in die Bundespolitik zieht, und die auf dem Landeslistenplatz eins der Grünen nominierte Bundestagsabgeordnete Lisa Paus an. Seine Chancen sind also eher gering, das weiß der Vorsitzende des Anwohnervereins "Bürger für den Lietzensee" auch selbst. Und doch kandidiert Voß als unabhängiger Direktbewerber. Der 69-Jährige beklagt die "permanente Bittstellerrolle, in die wir als Bürgerinitiative gedrängt sind". Er habe zunehmend den Eindruck, "dass für alles Mögliche Geld da ist, nur nicht für uns hier unten". Dem früheren Bauingenieur geht es aber nicht nur um gepflegte Grünanlagen, er engagiert sich auch darüber hinaus. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sollen Radwege oder Auto-Parkplätze in der Kantstraße weichen? Bezirkspolitiker suchen Lösungen für Rettungswege der Feuerwehr

Unfallkarte zeigt die gefährlichsten Orte im Straßenverkehr

Thai-Markt im Preußenpark hat immer noch keinen neuen Betreiber

Senat will "Hochpunkte" statt Hochhäuser auf dem Karstadt-Gelände am Ku’damm

Kirchenmusik mal anders: Orgelkonzert mit Pop und Rock

Dankgottesdienst für Hilfe in der Coronakrise

