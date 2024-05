Büroräume, Boutique-Hotel, Dachgarten Berliner Industriebrache „Wilhelmine“ soll saniert werden

Der Projektentwickler Trockland Management GmbH plant in Oberschöneweide die Sanierung und Erweiterung eines historischen Industriedenkmals. In dem 1912 errichteten Ensemble an der Wilhelminenhofstraße 66-68, einst Teil der ehemaligen „Accumulatorenfabrik“, soll bis Anfang 2027 ein neuer Ort für Gastronomie, ein Hotel, Events und Co-working entstehen.