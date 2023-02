BVG baut in Berlins größter Fußgängerzone Endlich ein Fahrstuhl für die Altstadt Spandau

In der Altstadt von Berlin-Spandau wundern sich viele über die neue BVG-Baustelle, die mit so viel Tempo daherkommt wie ein Hollandrad auf der Avus. Die BVG um Noch-Chefin Eva Kreienkamp hat den zentralen Zugang zum U-Bahnhof Altstadt Spandau in der Breiten Straße am „Hasir“-Restaurant schließen lassen. Der Grund: Dort entsteht der angekündigte Fahrstuhl. Und das dauert sagenhafte zwei Jahre.

22 Monate ist der Zugang dicht, erst kurz vor Weihnachten 2024 ist die Wiedereröffnung geplant. Schöne Bescherung. Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe. Die gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

U-Bahnhof Altstadt Spandau: Hier wird der Aufzug eingebaut. © André Görke

„Vielleicht hätte man in der Zeit einfach einen neuen Ausgang bauen sollen …“, schreibt Björn Borrmann, Pfarrer der Kirche St. Nikolai, mit einem Augenzwinkern an den Spandau-Newsletter. Aber: „Ach, egal, Spandau ist eben doch Berlin, freuen wir uns auf barrierefreie Zeiten.“

Bei ebenso sagenhaften 4,9 Mio. Euro lag die letzte Kostenschätzung für so einen BVG-Fahrstuhl. Der Clou: Für die 5 Mio Euro kann man nicht mal direkt nach unten fahren, sondern muss umsteigen.

„Aufgrund der Lage und Tiefe des Bahnhofs wird der Bahnsteig über 2 Aufzüge mit Umstieg in der Vorhalle erreichbar sein“, heißt es in den BVG-Plänen, die dem Spandau-Newsletter vorliegen.

Anders als von der BVG in der Bauakte beschrieben, soll die Rolltreppe immerhin 2025 wieder in Betrieb gehen. Das V in BVG steht also offensichtlich für „Vernunft“.

Fürs nächste Spandau-Quiz: Der U-Bahnhof liegt in 14 Metern Tiefe, weil er zuvor die Havel unterqueren muss. Eröffnet wurde die Station 1984 von Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU. Der zweite Zugang zum U-Bahnhof liegt in der Carl-Schurz-Straße.

Zum Schluss ein Foto aus dem Untergrund, aufgenommen von Stephan Machulik. Der hat sich die neue Baustelle auch gleich mal dienstlich angeschaut. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Die Baustelle auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs. © Stephan Machulik

„Tatsächlich eine erfreuliche Einschränkung, denn der Bahnhof wird barrierefrei“, so Machulik. „Fehlt nur noch Paulsternstraße & Rohrdamm, dann hat es die BVG in unserem Bezirk geschafft.“ Apropos - auch dazu gibt es Neuigkeiten, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel lesen können.

